Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Hanau 26/27 69,90 € HV Vallendar 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HV Vallendar vs. HSG Hanau HV Vallendar Männer 13.02.27, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Vallendar vs. HSG Hanau. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Vallendar MännerHSG Hanau MännerHV Vallendar Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.