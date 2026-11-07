Video premium Ottieni questo video per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua Vorrunde 1, Spieltag 7Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld Buxtehuder SV U19W Oggi, 14:45 Da 3,90 € Segui JBLH femminile: Video-Livestream della partita Buxtehuder SV vs. JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld. @jblhweiblich @handball-net #handballnetPallamanoJBLH weiblichBuxtehuder SV U19WJSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19wBuxtehuder SV U19W è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.