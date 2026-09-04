HC Davos vs. Eisbären Berlin

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Eishockey
Adler Mannheim vs. Skellefteå AIK - kommentiert von Chirstoph Fetzer
Champions Hockey League·
Eishockey
Herning Blue Foxes vs. SaiPa Lappeenranta - kommentiert von Nico Lange
Champions Hockey League·