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Eishockey
DEL2 Playoffs: Dresdner Eislöwen vs. EC Kassel Huskies - Halbfinale - Spiel 6 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2·
Eishockey
DEL2 Playoffs: Ravensburg Towerstars vs. Dresdner Eislöwen - Finale - Spiel 7 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2·