Livestream premium Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/ 69,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua DHK Flensborg vs. NHV Concordia Delitzsch DHK Flensborg Männer 28/11/26, 15:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita DHK Flensborg vs. NHV Concordia Delitzsch. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerDHK Flensborg MännerNHV Concordia Delitzsch UominiDHK Flensborg Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.