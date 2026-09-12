Livestream premium Pay per View 5,90 € Oranienburger HC 26/ 69,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua NHV Concordia Delitzsch vs. Oranienburger HC NHV Concordia Delitzsch Uomini 05/12/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita NHV Concordia Delitzsch 2010 vs. Oranienburger HC. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch UominiOranienburger HC MännerNHV Concordia Delitzsch Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.