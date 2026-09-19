Livestream premium Pay per View 5,90 € SV 04 Plauen-Oberlosa 26/27 69,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua NHV Concordia Delitzsch vs. SV 04 Plauen-Oberlosa NHV Concordia Delitzsch Uomini 26/09/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita NHV Concordia Delitzsch 2010 vs. SV 04 Plauen-Oberlosa. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch UominiSV 04 Plauen-Oberlosa MännerNHV Concordia Delitzsch Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.