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Dragons Rhöndorf

Dragons Rhöndorf

@dragons-rhoendorf

Die Dragons Rhöndorf betreten wieder das Spielfeld des DragonDome und kämpfen um wichtige Punkte in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Seid dabei und erlebt Spitzenbasketball in stimmungsvoller Atmosphäre und seht die Basketball-Stars von morgen.

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