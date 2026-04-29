Pallacanestro
Playoffs ProB: OrangeAcademy vs. Porsche BBA Ludwigsburg - Partita 3
OrangeAcademy·
@dragons-rhoendorf
Die Dragons Rhöndorf betreten wieder das Spielfeld des DragonDome und kämpfen um wichtige Punkte in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Seid dabei und erlebt Spitzenbasketball in stimmungsvoller Atmosphäre und seht die Basketball-Stars von morgen.
Pallacanestro
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs TSV Neustadt temps Shooters
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Pallacanestro
ProB Nord: TSV Neustadt temps Shooters vs. Dragons Rhöndorf
TSV Neustadt temps Shooters·
Pallacanestro
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. Dragons Rhöndorf
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Pallacanestro
Testspiel ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. Basket Racing Club Luxembourg
Dragons Rhöndorf·
Pallacanestro
ProB Playoffs: SC Rist Wedel vs. SV Fellbach Flashers - Achtelfinale - Spiel 2
SC Rist Wedel·
Pallacanestro
ProB Playoffs: Dragons Rhöndorf vs. Bayer Giants Leverkusen - Achtelfinale - Spiel 2
Dragons Rhöndorf·