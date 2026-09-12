Livestream premium Pay per View 5,90 € EHV Aue/27 69,90 € HSV Amburgo 26/27 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua EHV Aue vs. Handball Club Amburgo II EHV Aue Männer 19/12/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Männer: Video-Livestream della partita EHV Aue vs. Handball Club Hamburg II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerHSV Hamburg UominiEHV Aue Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.