Video premium Ottieni questo video per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua 1. Liga Nord - Spieltag 8SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel Junioren SG Flensburg-Handewitt-U19M Oggi, 17:15 Da 3,90 € Segui JBLH maschile: Video-Livestream della partita SG Flensburg-Handewitt vs. THW Kiel Junioren. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetPallamanoJBLH männlichSG Flensburg-Handewitt-U19MTHW Kiel JuniorenSG Flensburg-Handewitt-U19M è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.