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@eiserfurt
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Eiskunstlaufen in Erfurt
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Skate Austria
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Deutsche Eislauf-Union e.V.
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Dresdner Eislauf-Club e. V.
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TuS Wiehl Eissportclub e.V.
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Eissportverband Baden-Würtemberg
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EC Ilmenau e.V. Sektion Eiskunstlauf
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Berliner Eissport-Verband e.V.
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ESC Höchstadt e.V.
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ERC Ingolstadt Panther e.V. Abteilung Eiskunstlauf
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NRW-Landesmeisterschaften 2018
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Dom Pokal 2018
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