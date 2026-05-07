Video premium Pay per View 6,00 € IIHF Mondiali 2026: Pass Mondiali 15,00 € Continua Hockey su ghiaccioUcraina vs. Kazakistan - Div I A Eishockey-WM der Männer DIV I A 2026 07/05/26, 13:45 Da 6,00 € Segui Video-Livestream dell'incontro Ucraina vs. Kazakistan nel quadro del campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile Divisione I Gruppo A il maggio 2026 #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #division1a @sporteuropetvHockey su ghiaccioSporteurope.TVicehockeyiihfworldsEishockey-WM der Männer DIV I A 2026 è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat. Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Italia , Francia