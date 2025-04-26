ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst ESG Gensungen/Felsberg Uomini 05/09/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst della 3. Liga Handball Männer del 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westPallamano3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg UominiTuS Vinnhorst MännerESG Gensungen/Felsberg Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.