Livestream premium Pay per View 5,90 € MTV Großenheidorn 26/27 59,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg MTV Großenheidorn Uomini 29/08/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita MTV Großenheidorn vs. ESG Gensungen/Felsberg della 3. Liga Handball Männer del 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westPallamano3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn UominiESG Gensungen/Felsberg UominiMTV Großenheidorn Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.