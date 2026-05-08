Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. SC DHfK Leipzig II
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
@fuechse-berlin-reinickendorf-ii
Handball aus der Hauptstadt
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. SC DHfK Leipzig II
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
TSV Altenholz Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HG Hamburg-Barmbek vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HG Hamburg-Barmbek Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. Sportfreunde Söhre von 1947
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - DHK Flensborg vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
DHK Flensborg Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HSG Ostsee N/G
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SC Magdeburg II Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - MTV Braunschweig vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
MTV Braunschweig Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. Oranienburger HC
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Stralsunder HV vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
Stralsunder HV Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HC Empor Rostock
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HSG Eider Harde vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HSG Eider Harde Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HC Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. TSV Altenholz
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DHfK Leipzig II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SC DHfK Leipzig Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HG Hamburg-Barmbek
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Sportfreunde Söhre von 1947 vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
Sportfreunde Söhre Männer·
Pallamano
JBLH B-Jugend: Füchse Berlin Reinickendorf vs. Mecklenburger Stiere Schwerin
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. EHV Aue
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. DHK Flensborg
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HSG Ostsee N/G vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HSG Ostsee N/G Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. MTV Braunschweig
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Oranienburger HC vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
Oranienburger HC Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf vs. Stralsunder HV
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Plauen-Oberlosa vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SV 04 Plauen-Oberlosa Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HC Empor Rostock Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. HSG Eider Harde
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Eintracht Hildesheim vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
HC Eintracht Hildesheim Männer·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Füchse Berlin Reinickendorf II vs. SC Magdeburg II
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·
Pallamano
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
SC Magdeburg II Männer·
Pallamano
JBLH mA Viertelfinale: Füchse Berlin Reinickendorf vs. JANO Filder - Rückspiel
Füchse Berlin Reinickendorf Männer II·