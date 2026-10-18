Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua 2. Liga Nord - Spieltag 9HC Bremen vs. HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen HC Bremen U19m 05/12/26, 18:15 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui JBLH maschile: Video-Livestream della partita HC Bremen vs. HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetPallamanoJBLH männlichHC Bremen U19mHG Owschlag-Kropp-Tetenhusen U19mHC Bremen U19m è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.