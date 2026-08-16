Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Leipzig 39,90 € Teampass 2026/27 - Rödertal 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua HC Rödertal vs. HC Lipsia HC Rödertal Frauen 21/08/26, 17:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita tra l'HC Rödertal e l'HC Leipzig il 21/08/2026 alle 19:30 nel quadro del 1° turno della DHB-Pokal femminile. PallamanoHC Rödertal FrauenHC Lipsia donnefrauenHC Rödertal Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.