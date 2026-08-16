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HC Rödertal vs. HC Lipsia

HC Rödertal Frauen
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Video-Livestream della partita tra l'HC Rödertal e l'HC Leipzig il 21/08/2026 alle 19:30 nel quadro del 1° turno della DHB-Pokal femminile.

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