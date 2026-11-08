Hockey su ghiaccio
ESC Wedemark Scorpions vs. Adendorfer EC II | NEV Senioren (Verbandsliga Nord)
Inizio partita: 20:00
Luogo: ARS Arena
····················································································
Vuoi saperne di più?
Tutti i livestream, gli Highlights, i video on Demand e le informazioni riassunte qui:
http://www.hockeyhubhannover.com
····················································································
Ti piace il nostro contenuto? Qui puoi sostenerci:
https://gofund.me/21bbc80f
····················································································
Ti interessa una partnership nello sport di squadra più veloce del mondo?
http://www.hockeyhubhannover.com/partner
····················································································
Non vuoi più perdere le novità?
https://www.hockeyhubhannover.com/news