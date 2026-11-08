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Hockey su ghiaccio

ESC Wedemark Scorpions vs. Adendorfer EC II | NEV Senioren (Verbandsliga Nord)

HOCKEY HUB HANNOVER di Nico Lange
HOCKEY HUB HANNOVER di Nico Lange

IN ARRIVO

Data: 21.11.2026
Inizio partita: 20:00
Luogo: ARS Arena
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