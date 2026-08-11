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Hockey su ghiaccio

ESC Wedemark Scorpions vs. REV Bremerhaven | NEV Verbandsliga Nord

HOCKEY HUB HANNOVER di Nico Lange
HOCKEY HUB HANNOVER di Nico Lange

Data: 31.10.2026
Inizio partita: 20:00
Luogo: ARS Arena
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Hockey su ghiaccio
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