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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bensheim/Auerbach II vs. Thüringer HC II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Bensheim/Auerbach II vs. Thüringer HC II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Bensheim/Auerbach II vs. SG 09 Kirchhof
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