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Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. VfL Eintracht Hagen
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. TSV Bayer Dormagen
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. JSG Balingen-Weilstetten
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. JANO Filder
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. TVB Stuttgart
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
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JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. Rhein-Neckar Löwen
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JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. SG DJK Rimpar
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. HC Erlangen
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
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JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. Frisch Auf Göppingen
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