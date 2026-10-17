Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua 2. Liga Süd - Spieltag 10HT München vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhage HT München U19M 13/12/26, 13:45 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui JBLH maschile: Video-Livestream della partita HT München vs. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetPallamanoJBLH männlichHT München U19MmJSG Melsungen/Körle/Guxhagen U19mHT München U19M è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.