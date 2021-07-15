Video premium Pay per View 5,90 € Bergische Panther 26/ 69,90 € HV Vallendar 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua HV Vallendar vs. Bergische Panther HV Vallendar Uomini Oggi, 15:45 Da 5,90 € Segui 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Vallendar Männer vs. Bergische Panther Männer. @3-handball-ligaPallamano3. Handball-Liga MännerHV Vallendar UominiBergische Panther MännerHV Vallendar Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.