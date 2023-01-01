NOTA LEGALE

DOSB New Media GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 Monaco di Baviera
Indirizzo e-mail:
Gestione: Björn Beinhauer
Sede della società / Registro delle imprese: Unterföhring (Registro delle imprese di Monaco, HRB 232345)
Numero di identificazione IVA: DE278483118
Responsabile ai sensi del § 18 comma 2 MStV: Björn Beinhauer (indirizzo come sopra)
Le informazioni sulla protezione dei dati su Sporteurope.TV sono disponibili nei nostri Informativa sulla privacy. Per ulteriori domande sulla protezione dei dati, inviateci per favore una e-mail all'indirizzo [email protected]. Noi o il nostro responsabile per la protezione dei dati esamineremo e gestiremo la vostra richiesta.
Ufficio bavarese per la supervisione della protezione dei dati (BayLDA)
Promenade 18
91522 Ansbach
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM)
Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Sporteurope.TV utilizza materiale fotografico delle agenzie di foto:
Imago Sportfotodienst GmbH
Berliner Straße 16
13127 Berlino
Germania
© Sporteurope.TV. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti (testi, immagini, grafici, file audio, video e di animazione nonché la loro disposizione ecc.) sul sito web della DOSB New Media GmbH sono protetti dal diritto d'autore e da altre leggi di protezione. La protezione legale si applica anche alle banche dati e a istituzioni simili. I testi messi a disposizione qui possono tuttavia essere archiviati e riprodotti integralmente o in estratti. Alcune aree del sito web di Sporteurope.TV contengono immagini protette da diritti d'autore di terzi. Salvo diversa indicazione, tutti i marchi sono protetti a norma di legge.
Paese sede / Stato di invio: Germania
Aggiornato al: 21 aprile 2023