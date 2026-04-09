L'informativa sulla privacy precedente, valida per i clienti esistenti fino al 7.5.2026, è disponibile qui. Per i nuovi clienti, l'informativa sulla privacy riportata di seguito si applica a partire dal 9.4.2026.

La presente informativa sulla privacy informa gli utenti della piattaforma Sporteurope.TV fornita da DOSB New Media GmbH (di seguito denominata "DOSB") sul trattamento dei loro dati personali durante l'utilizzo dell'offerta online sulle piattaforme: sito web www.sporteurope.tv/it/(di seguito "Sito web"), applicazione mobile Sporteurope.tv (di seguito "App mobile") e applicazione Smart TV (di seguito "App Smart TV").

La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti dello Spazio economico europeo (SEE) e in particolare di Germania, Austria e Svizzera. Le informazioni che seguono, comprese le basi giuridiche e i diritti degli interessati, si fondano pertanto sui requisiti del GDPR, del BDSG, del TDDDG nonché di altre leggi dell'UE e della Germania.

Titolare del trattamento e referente

Fornitore del sito web

Il fornitore è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questo sito web è fornito da:

Azienda: DOSB New Media GmbH

Rappresentante legale: Björn Beinhauer

Indirizzo: Radlkoferstraße 2, 81373 Monaco di Baviera, Germania

Contatto per richieste in materia di protezione dei dati

Azienda: DOSB New Media GmbH

Indirizzo: Radlkoferstraße 2, 81373 Monaco di Baviera, Germania

Indirizzo e-mail: [email protected]

Per tutte le domande in materia di protezione dei dati in relazione alla nostra offerta online o all'utilizzo del nostro sito web, dell'app o della Smart TV, gli utenti possono rivolgersi in qualsiasi momento al nostro responsabile della protezione dei dati. È contattabile all'indirizzo postale sopra indicato e all'indirizzo e-mail precedentemente indicato (oggetto: "all'attenzione del responsabile della protezione dei dati"). Facciamo espressamente presente che, utilizzando questo indirizzo e-mail, i contenuti non saranno presi visione esclusivamente dal nostro responsabile della protezione dei dati. Se desiderate scambiare informazioni riservate, vi preghiamo quindi di richiedere inizialmente un contatto diretto tramite questo indirizzo e-mail.

Trattamento dei dati su più piattaforme

Digital Ocean

Utilizziamo i servizi cloud di DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, New York, NY 10013, USA) (di seguito "DigitalOcean") per fornire la nostra infrastruttura IT, ospitare applicazioni web, memorizzare dati e garantire la sicurezza dei nostri sistemi. In tale contesto avviene il trattamento di dati personali, in particolare quando gli utenti interagiscono con i nostri servizi, compilano moduli o visitano il nostro sito web. I dati raccolti servono alla fornitura tecnica, alla sicurezza e all'ottimizzazione delle nostre offerte.

Vengono raccolti i seguenti dati personali:

Dati di log (tra cui indirizzi IP, User Agent Header)

Dati dei clienti e degli utenti relativi ai trattamenti di dati indicati di seguito

Dati di sessione

Questo trattamento dei dati avviene allo scopo di ospitare e gestire tecnicamente le nostre applicazioni web, memorizzare e amministrare i dati, proteggere da accessi non autorizzati e attacchi nonché ottimizzare le prestazioni del server e la sicurezza dei backup.

Trattiamo i suddetti dati personali sulla base dell'esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) nonché del legittimo interesse del titolare del trattamento a misure di sicurezza, all'infrastruttura tecnica e all'ottimizzazione (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).

DigitalOcean tratta i dati negli Stati Uniti. Per proteggere i dati personali utilizziamo adeguate misure di salvaguardia, quali le clausole contrattuali standard della Commissione europea.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy

WSC Sports

La nostra offerta online (eccetto su Smart TV) è supportata da WSC Sports Technologies Ltd., con sede in 37 Broadhurst Gardens, London, England, NW6 3QT, (di seguito "WSC Sports"), mediante clip di highlights di eventi sportivi. Le clip sono mostrate in formato story e consentono agli utenti di scorrere i momenti salienti di una partita.

Vengono trattati i seguenti dati personali:

Dati di utilizzo: tipo di clip visualizzate, clic, durata della permanenza sul sito web, interazioni con le clip di highlights (ad es. funzione di condivisione), ID utente pseudonimizzato

tipo di clip visualizzate, clic, durata della permanenza sul sito web, interazioni con le clip di highlights (ad es. funzione di condivisione), ID utente pseudonimizzato Dati del dispositivo: indirizzo IP, tipo di browser e sistema operativo, dati di localizzazione

Questo trattamento dei dati avviene allo scopo di migliorare l'esperienza utente, aumentare il coinvolgimento della community e semplificare la gestione dei contenuti. La base giuridica è il consenso degli utenti (art. 6 par. 1 lett. a GDPR).

WSC Sports tratta i dati negli Stati Uniti. Per proteggere i dati utilizziamo adeguate misure di salvaguardia, quali le clausole contrattuali standard della Commissione europea.

Per ulteriori informazioni, vedere: https://wsc-sports.com/privacy-policy/

Google Tag Manager

Il nostro sito web utilizza Google Tag Manager, un servizio fornito per le persone dello Spazio economico europeo e della Svizzera da Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda e per tutte le altre persone da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Il Tag Manager serve a gestire gli strumenti e i servizi esterni che utilizziamo sul nostro sito web e consente l'uso dei cosiddetti tag. Un tag è un elemento di codice inserito nel codice sorgente del sito web per controllare, ad esempio, quali elementi o servizi della pagina e quali strumenti vengono attivati e caricati e in quale ordine. Lo strumento attiva altri tag, che a loro volta possono raccogliere dati e che sono spiegati più dettagliatamente nella presente informativa sulla privacy. Una parte dei dati viene trattata su un server Google negli Stati Uniti.

Per l'utilizzo di Google Tag Manager abbiamo stipulato con Google Ireland Limited un contratto di trattamento dei dati. Nel caso in cui dati personali vengano trasferiti da Google Ireland Limited a Google LLC negli Stati Uniti, il trasferimento dei dati avviene sulla base della decisione di adeguatezza per gli USA grazie alla certificazione di Google LLC ai sensi del quadro UE-USA sulla protezione dei dati.

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle informazioni di Google sul Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=it

Google Analytics 4

Il nostro sito web utilizza il servizio di analisi web Google Analytics 4, fornito per le persone dello Spazio economico europeo e della Svizzera da Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda e per tutte le altre persone da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Integriamo Google Analytics 4 tramite Google Tag Manager. Se gli utenti non hanno acconsentito all'uso degli strumenti di analisi, i loro dati non verranno rilevati nell'ambito di Google Analytics 4.

Google Analytics 4 utilizza JavaScript e pixel per leggere informazioni sul dispositivo degli utenti e cookie per memorizzare informazioni sul loro dispositivo. Ciò avviene per analizzare il comportamento di utilizzo e migliorare il nostro sito web. I dati di accesso vengono aggregati da Google per nostro conto in profili di utilizzo pseudonimi e trasferiti a un server di Google negli Stati Uniti. Utilizzeremo queste informazioni per valutare l'uso del nostro sito web e per compilare report sulle attività del sito web.

Nell'ambito della valutazione, Google Analytics 4 utilizza anche l'intelligenza artificiale come il machine learning per l'analisi automatizzata e l'arricchimento dei dati. Ad esempio, Google Analytics 4 modella le conversioni nella misura in cui non sono disponibili dati sufficienti per ottimizzare la valutazione e i report. Le analisi dei dati avvengono automaticamente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o sulla base di determinati criteri definiti individualmente.

I seguenti dati possono essere trattati da Google Analytics 4:

Indirizzo IP

ID utente e ID dispositivo

URL di riferimento (la pagina visitata in precedenza)

Pagine visualizzate (data, ora, URL, titolo, durata della visita)

File scaricati

Link cliccati verso altri siti web

Raggiungimento di determinati obiettivi (conversioni)

Informazioni tecniche (sistema operativo; tipo, versione e lingua del browser; tipo, marca, modello e risoluzione del dispositivo)

Posizione approssimativa (Paese, regione e città, se applicabile, basata sull'indirizzo IP anonimizzato)

Abbiamo impostato le seguenti impostazioni di protezione dei dati per Google Analytics 4:

Anonimizzazione dell'indirizzo IP

Funzione pubblicitaria disattivata

Pubblicità personalizzata disattivata

Remarketing disattivato

Periodo di conservazione di 2 mesi (e nessun ripristino del periodo di conservazione in caso di nuova attività)

Tracciamento cross-device e cross-page disattivato (Google Signals)

Condivisione dei dati disattivata (in particolare prodotti e servizi Google, benchmarking, supporto tecnico, specialista dell'account)

Google Analytics 4 imposta per la finalità indicata i seguenti cookie con la rispettiva durata di conservazione:

"_ga" (2 anni), "_gid" (24 ore): riconoscimento e distinzione dei visitatori del sito web tramite un ID utente

"_ga_82G0VM644S" (2 anni): conservazione delle informazioni sulla sessione corrente

Abbiamo stipulato con Google Ireland Limited un contratto di trattamento dei dati per l'utilizzo di Google Analytics 4. Nella misura in cui dati personali vengano trasferiti da Google Ireland Limited a Google LLC negli Stati Uniti, il trasferimento dei dati avviene sulla base della decisione di adeguatezza per gli USA grazie alla certificazione di Google LLC ai sensi del quadro UE-USA sulla protezione dei dati.

Ulteriori informazioni su Google Analytics 4 sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Google (https://policies.google.com/privacy?hl=it) e nelle disposizioni sulla protezione dei dati di Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it). Ulteriori informazioni sui cookie utilizzati da Google Analytics 4 sono disponibili anche nella documentazione di Google (https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=it).

Hosting

La nostra offerta online è gestita da Cloudflare Germany GmbH (di seguito "Cloudflare").

Su questo sito web vengono raccolti i seguenti dati personali e memorizzati sui server di Cloudflare:

Dati di log (indirizzi IP, User Agent Header)

Dati di contatto (profilo completo inclusi nome utente, e-mail, indirizzo di fatturazione/postale)

Questo trattamento dei dati avviene allo scopo dell'esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) e nell'interesse di una fornitura sicura e rapida dell'offerta online da parte del titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. f GDPR). Cloudflare tratterà i dati personali solo nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di prestazione.

Per ulteriori informazioni vedere: https://www.cloudflare.com/it-itprivacypolicy/

Contatto

Gli utenti hanno la possibilità di contattarci via e-mail tramite l'indirizzo di contatto sopra indicato. In tale contesto possono essere trattati i seguenti dati personali:

Nome

Indirizzo e-mail

Numero di telefono

Informazioni relative alla richiesta

La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b GDPR, nella misura in cui le informazioni siano necessarie per rispondere alla richiesta o per avviare o eseguire un contratto, e per il resto l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire agli utenti di contattarci e a poter rispondere alla loro richiesta.

I dati trasmessi dagli utenti al momento del contatto saranno cancellati su richiesta, salvo che ci servano ancora per adempiere obblighi contrattuali o legali (cfr. sezione "Periodo di conservazione").

Registrazione

La registrazione è possibile sul nostro sito web e nella nostra app mobile, ma non nell'app Smart TV.

Gli utenti possono creare un account utente. Nell'ambito della registrazione, le informazioni obbligatorie richieste sono contrassegnate come tali e trattate, ai fini della messa a disposizione dell'account utente, sulla base dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In tale contesto vengono trattati i seguenti dati personali:

Nome e cognome

Nome utente

Indirizzo

Indirizzo e-mail

Nome utente

Password

User-ID

Sport preferito

Per la registrazione di un nuovo account utilizziamo il cosiddetto procedimento Double Opt-In. Con questo procedimento, dopo la registrazione l'utente riceve un'e-mail. L'account dell'utente verrà attivato solo dopo che egli avrà confermato nell'e-mail di notifica di essere il titolare dell'indirizzo e-mail indicato. Se gli utenti confermano il proprio indirizzo e-mail, memorizziamo l'indirizzo e-mail, il momento della registrazione e l'indirizzo IP utilizzato per la registrazione fino alla cancellazione dell'account utente.

Nell'ambito dell'utilizzo delle nostre funzioni di registrazione e accesso nonché dell'uso dell'account utente, memorizziamo l'indirizzo IP e il momento della rispettiva azione dell'utente. La memorizzazione avviene sulla base dei nostri legittimi interessi, nonché di quelli degli utenti, alla protezione da abusi e altri utilizzi non autorizzati (ad es. condivisione dell'account). In linea di principio, tali dati non vengono comunicati a terzi, salvo che ciò sia necessario per far valere i nostri diritti o vi sia un obbligo legale in tal senso.

Gli utenti possono essere informati via e-mail su operazioni rilevanti per il loro account utente, come ad esempio modifiche tecniche.

Trattiamo i suddetti dati personali per le seguenti finalità:

Fornitura di prestazioni contrattuali e adempimento di obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR

Misure di sicurezza ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR

Messa a disposizione della nostra offerta online e facilità d'uso ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR

Quando gli utenti hanno disdetto il proprio account utente, i loro dati relativi all'account utente saranno cancellati, fatto salvo un permesso legale, un obbligo o il consenso degli utenti. La base giuridica si fonda sull'esecuzione del contratto e sulle richieste precontrattuali ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR oppure sui legittimi interessi ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR.

Dopo la cancellazione dell'account degli utenti, i dati personali saranno limitati per l'ulteriore trattamento e cancellati allo scadere di 30 giorni, salvo che non vengano conservati per finalità diverse dalla messa a disposizione nell'account cliente o che debbano essere conservati per motivi legali (ad es. conservazione interna dei dati dei clienti, processi d'ordine o fatture). È responsabilità dei clienti salvare i propri dati al momento della disdetta dell'account utente.

Le condizioni d'uso dell'offerta online sono disponibili al seguente link: https://sporteurope.tv/it/p/agb

Comunicazione e-mail

Newsletter

Gli utenti hanno la possibilità di ordinare newsletter per ricevere regolarmente informazioni sui servizi e sulle iniziative di DOSB.

Per l'iscrizione alle newsletter utilizziamo il cosiddetto procedimento Double Opt-In. In tale procedimento, agli utenti vengono inviate newsletter via e-mail solo dopo che hanno confermato, cliccando su un link nell'e-mail di notifica, di essere i titolari dell'indirizzo e-mail indicato. Se gli utenti confermano il proprio indirizzo e-mail, memorizziamo l'indirizzo e-mail, il momento dell'iscrizione e l'indirizzo IP utilizzato per l'iscrizione finché gli utenti non disdicono la newsletter. La memorizzazione serve a poter inviare la newsletter agli utenti e dimostrare la loro iscrizione.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento il proprio consenso con effetto per il futuro disiscrivendosi dalla newsletter. In ogni newsletter è presente un apposito link di disiscrizione. È sufficiente anche una comunicazione ai dati di contatto indicati nella sezione 1 o nella newsletter (ad es. via e-mail o lettera). Non appena gli utenti si disiscrivono dalla newsletter, non saranno più contattati da noi.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Per l'invio della nostra newsletter utilizziamo Hubspot, Inc., con sede in 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (di seguito "Hubspot"). Con Hubspot abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. I dati personali vengono memorizzati in forma cifrata in Europa da Hubspot e trasmessi in forma cifrata. Nella misura in cui Hubspot collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Hubspot e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

Notifica

Le cosiddette e-mail di notifica (e-mail transazionali) vengono inviate da Mailtrap, fornito dal prestatore di servizi Customer and Railsware Products Studio LLC, 117 E Colorado Blvd, Suite 600, Pasadena, CA 91105 (di seguito "Mailtrap"). Con Mailtrap abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. Vengono trattati i seguenti dati personali:

Contenuti e-mail: indirizzi e-mail, intestazioni, oggetti, corpo del testo e allegati trattati tramite l'infrastruttura di test o invio

Dati dell'account utente: nome, indirizzo e-mail, nome dell'organizzazione, dati di accesso

Dati tecnici: indirizzo IP, informazioni sul dispositivo, tipo di browser, sistema operativo e protocolli

Dati di supporto/comunicazione: dati condivisi tramite richieste di supporto o feedback

Rilevazione dell'utilizzo: dati relativi a cookie e comportamento per analisi e personalizzazione

I dati personali vengono conservati per 30 giorni e successivamente cancellati automaticamente. Questi dati sono utilizzati per le seguenti finalità: funzionalità del servizio, gestione dell'account, fatturazione e pagamenti, sicurezza e prevenzione delle frodi nonché assistenza clienti.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Gli utenti possono revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro cancellando il proprio account cliente. Un apposito pulsante di eliminazione del profilo si trova nelle impostazioni dell'account cliente. Non appena gli utenti avranno eliminato l'account cliente, non saranno più contattati da noi.

I dati personali vengono trasferiti da Mailtrap in forma cifrata verso paesi terzi. La base per il trasferimento verso paesi terzi sono le clausole contrattuali standard. Nella misura in cui Mailtrap collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Mailtrap e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://mailtrap.io/privacy/

Strumenti di analisi

Bugsnag

Utilizziamo uno strumento tecnico di analisi degli errori di Bugsnag (di seguito "Bugsnag"), fornito dal prestatore di servizi SmartBear Software Inc., 450 Artisan Way, Somerville, MA 02145, USA. Lo strumento ci aiuta ad analizzare, valutare e classificare gli errori che si verificano. Per migliorare la raggiungibilità e la stabilità tecnica delle nostre piattaforme (sito web e app mobile) attraverso il monitoraggio della funzionalità, della stabilità del sistema e l'individuazione di errori di codice, in caso di errore software possiamo trasmettere automaticamente a Bugsnag le seguenti informazioni:

Informazioni sul dispositivo (sistema operativo, versione del browser, tipo di browser)

Indirizzo IP del dispositivo utilizzato

Dettagli sulla pagina visitata al momento dell'errore nonché il momento dell'errore

La base giuridica per i suddetti trattamenti è l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR. Non viene effettuata alcuna valutazione a fini pubblicitari. I dati vengono raccolti in forma anonima e non utilizzati in modo personale, per poi essere successivamente cancellati. Questa analisi ci aiuta a migliorare ulteriormente il nostro sito web e a correggere errori di codice non rilevati. Il trattamento così effettuato rientra nel nostro legittimo interesse, poiché i dati servono esclusivamente alla finalità di identificazione e analisi degli errori.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://smartbear.com/privacy/

Procedure di pagamento

Per Smart TV questo paragrafo non si applica, poiché non è possibile effettuare acquisti direttamente su questa piattaforma. Tuttavia, gli utenti possono essere reindirizzati tramite il codice QR mostrato su Smart TV all'offerta online nel browser e completare l'acquisto sul sito web o nell'app mobile.

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare, oltre a banche e istituti di credito, ulteriori fornitori di servizi (riassunti come "prestatori di servizi di pagamento") per un processo di pagamento efficiente e sicuro al momento dell'ordine dei servizi.

Trattiamo i seguenti dati personali nell'ambito della procedura di pagamento:

Dati anagrafici (ad es. nome utente, informazioni di contatto (indirizzo e-mail), indirizzo ecc.)

(ad es. nome utente, informazioni di contatto (indirizzo e-mail), indirizzo ecc.) Dati di pagamento (ad es. coordinate bancarie, cronologia dei pagamenti, paese del mezzo di pagamento, periodo di validità, tipo di carta di credito)

(ad es. coordinate bancarie, cronologia dei pagamenti, paese del mezzo di pagamento, periodo di validità, tipo di carta di credito) Dati contrattuali (ad es. oggetto del contratto, durata)

(ad es. oggetto del contratto, durata) Dati meta, di comunicazione e procedurali (ad es. indicazioni temporali, numeri identificativi), dati di contatto (ad es. indirizzi postali e e-mail o numeri di telefono), profile_id, user_id

Questi dati vengono trattati per l'esecuzione delle transazioni e per la prevenzione delle frodi. La base giuridica è l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR nonché il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR.

Le informazioni relative al conto o alla carta di credito inserite dagli utenti vengono trattate e memorizzate esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò significa che riceviamo solo informazioni con conferma o diniego del pagamento. In determinate circostanze, i dati possono essere trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento ad agenzie di informazioni commerciali. Tale trasmissione ha lo scopo di verificare l'identità e l'affidabilità creditizia.

Di seguito gli utenti trovano un elenco di informazioni sui prestatori di servizi di pagamento utilizzati:

Solo per il sito web: Stripe (Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) Base del trasferimento verso paesi terzi: Data Privacy Framework (DPF) Possibilità di contatto per richieste in materia di protezione dei dati: https://support.stripe.com/questions/personal-data-subject-access-requests-for-eu-residents-under-gdpr?locale=it-IT Sito web: https://stripe.com/it Informativa sulla privacy: https://stripe.com/it/privacy

(Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) Solo per il sito web: Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo) Base del trasferimento verso paesi terzi: contratto di trattamento dei dati Possibilità di contatto per richieste in materia di protezione dei dati: https://www.paypal.com/it/smarthelp/contact-us/privacy Sito web: https://www.paypal.com/it/home Informativa sulla privacy: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full

(PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo) Solo per l'app mobile: Apple Pay (Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA) Base del trasferimento verso paesi terzi: Data Privacy Framework (DPF) Possibilità di contatto per richieste in materia di protezione dei dati: https://www.apple.com/it/legal/privacy/contact/ Sito web: https://www.apple.com/it/apple-pay/ Informativa sulla privacy: https://www.apple.com/legal/privacy/it/

(Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA) Solo per l'app mobile: Google Pay (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) Base del trasferimento verso paesi terzi: Data Privacy Framework (DPF) Possibilità di contatto per richieste in materia di protezione dei dati: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form Sito web: https://pay.google.com/intl/it_it/about/ Informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda)

Trattamento dei dati sul sito web

Accesso alla nostra offerta online

Ogni volta che gli utenti utilizzano il nostro sito web, raccogliamo dati di connessione che il browser degli utenti trasmette automaticamente per consentire loro di visitare il sito web. Questi dati di connessione comprendono le cosiddette informazioni dell'header HTTP, incluso lo User-Agent, e comprendono in particolare:

Indirizzo IP del dispositivo richiedente

Metodo (ad es. GET, POST), data e ora della richiesta

Indirizzo del sito web richiamato e percorso del file richiesto

Se del caso, il sito web/file precedentemente richiamato o richiedente (HTTP-Referer)

Informazioni sul browser e sul sistema operativo utilizzati

Versione del protocollo HTTP, codice di stato HTTP, dimensione del file consegnato

Informazioni sulla richiesta come lingua, tipo di contenuto, codifica del contenuto, set di caratteri

Il trattamento di questi dati di connessione è strettamente necessario per consentire la visita del sito web, per garantire la funzionalità permanente e la sicurezza dei nostri sistemi e per la gestione amministrativa generale del nostro sito web. Inoltre, i dati di connessione vengono temporaneamente memorizzati in file di log interni per le finalità descritte sopra e limitati nel contenuto a quanto necessario, ad esempio per individuare la causa e agire contro accessi ripetuti o effettuati con intenti criminali che mettano a rischio la stabilità e la sicurezza del nostro sito web. La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b GDPR, nella misura in cui il richiamo della pagina avvenga nel contesto dell'avvio o dell'esecuzione di un contratto, e per il resto l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire l'accesso al sito web nonché alla funzionalità permanente e alla sicurezza dei nostri sistemi.

I file di log vengono conservati per un breve periodo e successivamente anonimizzati. Eccezionalmente, singoli file di log e indirizzi IP vengono conservati più a lungo per impedire ulteriori attacchi informatici provenienti da tale indirizzo IP e/o per agire penalmente contro gli attaccanti.

Per il monitoraggio del server, l'identificazione dei problemi, il miglioramento dell'esperienza utente, l'analisi del comportamento degli utenti che causa problemi nonché per l'Application Performance Monitoring e il rilevamento degli errori, utilizziamo il prestatore di servizi New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (di seguito "New Relic"). In particolare, New Relic viene utilizzato per il masking IP (pseudonimizzazione dell'indirizzo IP). I dati vengono cancellati dopo 30 giorni. L'indirizzo IP non viene anonimizzato e viene conservato fino alla cancellazione dell'account.

La base giuridica è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse alla sicurezza e alla funzionalità permanente dei sistemi. La base per il trasferimento verso paesi terzi è il Data Privacy Framework (DPF).

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Crittografia SSL e TLS

Per proteggere i dati personali e altri contenuti riservati durante la trasmissione di contenuti nell'utilizzo del sito web tra gli interessati e noi, e viceversa, viene utilizzata una crittografia SSL o TLS per motivi di sicurezza. Gli interessati riconoscono la connessione crittografata dalla stringa "https://" nella barra degli indirizzi del browser e dal simbolo del lucchetto visualizzato nel browser.

Se la crittografia SSL o TLS è attivata, i dati che gli interessati ci trasmettono sono protetti secondo lo stato della tecnica e non possono essere letti da terzi.

Content Delivery Network

Utilizziamo una "Content Delivery Network" (di seguito "CDN"). Una CDN è un servizio che consente di fornire più rapidamente e in modo più sicuro i contenuti di un'offerta online, in particolare file multimediali di grandi dimensioni come grafici o script di programma, con l'aiuto di server distribuiti regionalmente e collegati tramite Internet.

Il prestatore di servizi è Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (di seguito "Cloudflare").

Vengono trattati i seguenti dati personali:

Dati di contenuto (ad es. post, foto, video)

Dati di utilizzo (ad es. orari di accesso, pagine web cliccate)

Dati di comunicazione (ad es. informazioni sul dispositivo utilizzato, indirizzo IP)

Con Cloudflare abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. I dati personali vengono trasferiti da Cloudflare in forma cifrata verso paesi terzi. La base per il trasferimento verso paesi terzi è il Data Privacy Framework (DPF) o le clausole contrattuali standard. Cloudflare tratta i dati personali all'interno delle società controllate sulla base delle Binding Corporate Rules. Nella misura in cui Cloudflare collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Cloudflare e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.

La base giuridica è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire un accesso fluido al sito web e la funzionalità permanente dei sistemi.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.cloudflare.com/it-it/privacypolicy/

Trattamento dei dati nell'app mobile

Indicazioni particolari sull'app mobile

Trattiamo i dati degli utenti e dei clienti della nostra app mobile nella misura necessaria per mettere a disposizione degli utenti l'applicazione e le sue funzionalità, monitorarne la sicurezza e svilupparla ulteriormente. Possiamo inoltre contattare gli utenti nel rispetto delle disposizioni di legge, qualora la comunicazione sia necessaria per finalità di amministrazione o utilizzo dell'applicazione. Per il resto, per quanto riguarda il trattamento dei dati degli utenti, rimandiamo alle informative sulla privacy contenute nella presente informativa sulla privacy.

Il trattamento dei dati necessari per la messa a disposizione delle funzionalità dell'applicazione serve all'adempimento di obblighi contrattuali. Ciò vale anche quando la messa a disposizione delle funzioni presuppone un'autorizzazione degli utenti (ad es. abilitazioni delle funzioni del dispositivo). Qualora il trattamento dei dati non sia necessario per la messa a disposizione delle funzionalità dell'applicazione, ma serva alla sicurezza dell'applicazione o ai nostri interessi economici (ad es. raccolta di dati per finalità di ottimizzazione dell'applicazione o di sicurezza), esso avviene sulla base dei nostri legittimi interessi. Se agli utenti viene espressamente chiesto il consenso al trattamento dei loro dati, il trattamento dei dati coperti dal consenso avviene sulla base del consenso.

Trattiamo i seguenti dati personali nell'app mobile:

Dati anagrafici Nome utente Nome e cognome Indirizzo e-mail Password Sport preferito

Dati meta, di comunicazione e procedurali Indirizzo e-mail Indirizzo IP profile_id user_id UUID Google Ad ID oppure Apple Ad ID

Altri dati personali PPID Dati prestazionali Dati di crash Dati sul comportamento dell'utente (tracking)



L'app mobile memorizza, per finalità di analisi dell'utilizzo e della funzionalità dell'applicazione nonché di salvataggio delle impostazioni degli utenti, un cosiddetto identificatore universale e univoco (in inglese "Universally Unique Identifier", UUID). Questo identificatore viene generato durante l'installazione dell'app mobile (ma non è collegato al dispositivo, quindi non costituisce un identificatore del dispositivo in questo senso), resta memorizzato tra l'avvio dell'applicazione e i suoi aggiornamenti e viene cancellato quando gli utenti rimuovono l'app mobile dal dispositivo.

Le finalità e le basi giuridiche del trattamento dei dati sono, ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR, l'erogazione di prestazioni contrattuali e l'adempimento di obblighi contrattuali nonché, ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR, il legittimo interesse in relazione a misure di sicurezza, alla messa a disposizione della nostra offerta online e alla facilità d'uso.

Acquisizione dell'app mobile tramite app store

L'acquisizione della nostra app mobile avviene tramite speciali piattaforme online, gestite da altri prestatori di servizi (i cosiddetti "App Store"). In questo contesto, oltre alle nostre informative sulla privacy, si applicano anche le informative sulla privacy dei rispettivi app store. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le procedure utilizzate sulle piattaforme per la misurazione della portata e il marketing basato sugli interessi, nonché eventuali costi.

Al momento dell'acquisizione delle app mobili tramite gli app store, vengono trattati i seguenti dati personali degli utenti e dei clienti:

Apple App Store

Apple ID : indirizzo e-mail, nome, indirizzo di fatturazione (per acquisti)

: indirizzo e-mail, nome, indirizzo di fatturazione (per acquisti) Informazioni di pagamento : carta di credito, PayPal, Apple Pay (se l'app è a pagamento o prevede acquisti in-app)

: carta di credito, PayPal, Apple Pay (se l'app è a pagamento o prevede acquisti in-app) Dati del dispositivo : modello del dispositivo, versione iOS, ID univoco del dispositivo (UDID, Device Identifier), impostazioni della lingua, paese/regione

: modello del dispositivo, versione iOS, ID univoco del dispositivo (UDID, Device Identifier), impostazioni della lingua, paese/regione Dati di interazione con l'app : quali app sono state scaricate o acquistate, momento dell'installazione, abbonamenti all'app o acquisti in-app

: quali app sono state scaricate o acquistate, momento dell'installazione, abbonamenti all'app o acquisti in-app Sicurezza e prevenzione delle frodi: indirizzo IP, informazioni sul dispositivo e sulla rete per rilevare abusi

Google Play Store

Account Google : nome, indirizzo e-mail, eventualmente numero di telefono

: nome, indirizzo e-mail, eventualmente numero di telefono Informazioni di pagamento : carta di credito, Google Pay (per acquisti o abbonamenti)

: carta di credito, Google Pay (per acquisti o abbonamenti) Dati del dispositivo : versione Android, modello del dispositivo, ID del dispositivo (Android ID), lingua e regione

: versione Android, modello del dispositivo, ID del dispositivo (Android ID), lingua e regione Interazione con l'app : download dell'app, installazioni, aggiornamenti, comportamento di utilizzo nello store (ad es. cronologia delle ricerche)

: download dell'app, installazioni, aggiornamenti, comportamento di utilizzo nello store (ad es. cronologia delle ricerche) Sicurezza e prevenzione delle frodi: indirizzo IP, dati di localizzazione a livello di dispositivo, informazioni sul dispositivo e sulla rete

Questi dati sono trattati esclusivamente da Apple o Google. Noi, in qualità di sviluppatore dell'app, non abbiamo accesso a tali informazioni e pertanto non le utilizziamo per finalità proprie. Gli app store trattano questi dati sulla base dell'esecuzione del contratto, di obblighi legali nonché del loro legittimo interesse (ad es. sicurezza, prevenzione delle frodi, raccomandazioni).

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili ai seguenti link: https://www.apple.com/de/legal/privacy/it/ e https://policies.google.com/privacy?hl=it

I seguenti servizi e prestatori di servizi mettono a disposizione gli app store:

Apple App Store: piattaforma di vendita di app e software

Prestatore di servizi: Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Sito web: https://www.apple.com/it/ios/app-store/

Informativa sulla privacy: https://www.apple.com/legal/privacy/it/

Google Play: piattaforma di vendita di app e software

Prestatore di servizi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda; società madre : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Sito web: https://play.google.com/store/apps?hl=it/

Informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

Strumenti di analisi

Firebase Crashlytics

Per poter migliorare la stabilità e l'affidabilità della nostra app mobile, dipendiamo da report di crash anonimizzati. A tal fine utilizziamo Firebase Crashlytics (di seguito "Firebase"), un servizio di Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

In caso di crash, le seguenti informazioni anonime vengono trasmesse ai server di Google negli Stati Uniti:

Stato dell'app mobile al momento del crash

UUID di installazione

Crash trace

Produttore e sistema operativo del telefono

Orientamento

Livello della batteria

Ultimi messaggi di log

Queste informazioni non contengono dati personali e vengono conservate in forma anonimizzata per 90 giorni.

I report di crash vengono inviati solo con l'espresso consenso degli utenti. Nell'uso delle app iOS, gli utenti possono fornire il consenso nelle impostazioni dell'app o dopo un crash. Nelle app Android, durante la configurazione del dispositivo mobile esiste la possibilità di acconsentire in generale alla trasmissione di notifiche di crash a Google e agli sviluppatori di app.

La base giuridica del trasferimento dei dati è l'art. 6 par. 1 lett. a GDPR.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili nelle informative sulla privacy: https://firebase.google.com/support/privacy

Trattamento dei dati tramite la piattaforma di gestione del consenso (CMP)

Questo sito web utilizza diversi servizi e applicazioni (complessivamente denominati "strumenti"), impiegati da DOSB stessa o da terzi tramite la piattaforma di gestione del consenso ("CMP").

Piattaforma di gestione del consenso (CMP), IAB TCF e TC String

Per ottenere e gestire i consensi, le revoche e le opposizioni degli utenti, come CMP viene utilizzato lo strumento Usercentrics di Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monaco di Baviera, Germania ("Usercentrics"). In tale contesto viene osservato l'attuale standard IAB Transparency and Consent Framework ("TCF"), che stabilisce categorie definitive di finalità del trattamento e le relative basi giuridiche. Inoltre, il TCF consente di trasmettere direttamente ai fornitori delle tecnologie presenti nella CMP le decisioni degli utenti adottate nella CMP, come consensi, revoche e opposizioni. A tal fine viene utilizzata la cosiddetta TC String. Essa garantisce che la volontà attuale degli utenti venga sempre considerata e rispettata dai fornitori.

Usercentrics genera un banner che informa gli utenti sul trattamento dei dati su questo sito web e dà loro la possibilità di acconsentire a tutti, a singoli o a nessun trattamento dei dati tramite strumenti opzionali. Questo banner appare alla prima visita di questo sito web e quando gli utenti richiamano nuovamente la selezione delle proprie impostazioni per modificarle o revocare il consenso o opporsi. Il banner appare inoltre nelle visite successive di questo sito web se le informazioni nel Local Storage sono state cancellate o sono scadute.

Nell'ambito della visita alle nostre piattaforme, Usercentrics può leggere i seguenti dati degli utenti: consensi, revoche e opposizioni, indirizzo IP, informazioni sul browser, dispositivo terminale e momento della visita. Ulteriori informazioni che Usercentrics memorizza sul dispositivo utilizzato sono disponibili nelle informazioni sui cookie.

Quando gli utenti prendono una decisione nel banner di consenso, vengono impostate informazioni sul loro dispositivo e trasmesse a Usercentrics, che registra il consenso o il rifiuto degli utenti. Sul dispositivo degli utenti vengono memorizzati i seguenti cookie o elementi nel Local Storage o nel Session Storage:

uc_user_interaction : memorizzazione dell'interazione con Usercentrics

: memorizzazione dell'interazione con Usercentrics uc_ui_version : memorizzazione della versione di Usercentrics

: memorizzazione della versione di Usercentrics uc_settings : memorizzazione di informazioni sulla decisione di consenso e sulla cronologia

: memorizzazione di informazioni sulla decisione di consenso e sulla cronologia uc_user_country : memorizzazione del paese, della regione o della città

: memorizzazione del paese, della regione o della città uc_gcm: memorizzazione della decisione di consenso in relazione alle diverse categorie Google per l'utilizzo di servizi di analisi e pubblicità

Il trattamento dei dati da parte di Usercentrics è necessario per mettere a disposizione degli utenti la gestione del consenso richiesta dalla legge e per adempiere agli obblighi di documentazione. La base giuridica per l'utilizzo di Usercentrics è l'art. 6 par. 1 lett. c e f GDPR, motivata dall'interesse di DOSB a soddisfare i requisiti legali relativi alla gestione del consenso. L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale sono in questi casi strettamente necessari e avvengono ai sensi del § 25 par. 2 TDDDG.

Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento il proprio consenso o adattare la selezione degli strumenti cliccando sul seguente link: Impostazioni sulla privacy.

Tecnologie utilizzate

Le informazioni sulle tecnologie utilizzate sulle nostre piattaforme, sulla portata, sullo scopo, sulla durata di conservazione e sulle possibilità di opposizione sono disponibili nelle nostre informazioni sui cookie.

Basi giuridiche per gli strumenti e le tecnologie utilizzati

Utilizziamo gli strumenti necessari per l'offerta online sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR per fornire le funzioni di base delle rispettive piattaforme. Ciò comprende, ad esempio, strumenti per l'erogazione di pubblicità e contenuti non personalizzati, per la gestione e l'integrazione di strumenti, per il rilevamento e la prevenzione delle frodi nonché per garantire la sicurezza di questo sito web. In determinati casi, questi strumenti possono anche essere necessari per l'esecuzione di un contratto o per l'adozione di misure precontrattuali; in tal caso, il trattamento avviene ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b GDPR. L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale sono in questi casi strettamente necessari e avvengono ai sensi del § 25 par. 2 TDDDG.

Utilizziamo gli strumenti non necessari, che forniscono funzionalità aggiuntive, sulla base del consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Ciò comprende, ad esempio, strumenti che servono al riconoscimento degli utenti nonché alla rilevazione statistica e all'analisi del comportamento generale di utilizzo su questo e altri siti web. Con l'aiuto di questi strumenti possiamo comprendere le abitudini di utilizzo e adattare e ottimizzare questo sito web. Inoltre, rientrano tra questi, ad esempio, strumenti con l'aiuto dei quali vengono creati profili di utilizzo sulla base del comportamento di utilizzo nonché delle pubblicità e dei contenuti visualizzati o cliccati dagli utenti. Ciò consente la classificazione in categorie pubblicitarie, l'erogazione di pubblicità e contenuti personalizzati su questo e altri siti web nonché il ricontatto pubblicitario su altri siti web (retargeting). L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale avvengono ai sensi del § 25 par. 1 TDDDG.

Qualora avvenga un trasferimento di dati personali verso paesi al di fuori dello SEE, si rimanda, anche in relazione ai rischi eventualmente connessi, alla sezione 8 ("Trasferimento di dati verso paesi terzi").

Strumenti utilizzati nell'ambito di IAB TCF

1. Finalità del trattamento nella CMP con consenso

Le seguenti finalità di trattamento possono essere perseguite dai fornitori in questa CMP solo con il consenso:

Purpose 1: Memorizzare e/o accedere a informazioni su un dispositivo

Purpose 3: Creare un profilo pubblicitario personalizzato

Purpose 4: Selezionare annunci pubblicitari personalizzati

Purpose 5: Creare un profilo di contenuti personalizzato

Purpose 6: Selezionare contenuti personalizzati

Oltre alle finalità di trattamento indicate, nell'ambito di questa CMP possono essere utilizzate solo con consenso le seguenti funzioni speciali:

Special Feature 1: Utilizzare dati precisi sulla posizione geografica

Special Feature 2: Richiedere attivamente caratteristiche del dispositivo a fini identificativi

2. Finalità del trattamento nella CMP anche senza consenso

Le seguenti finalità di trattamento possono essere perseguite dai fornitori in questa CMP anche sulla base del legittimo interesse:

Purpose 2: Selezione di annunci semplici

Purpose 7: Misurare la performance degli annunci

Purpose 8: Misurare la performance dei contenuti

Purpose 9: Utilizzare ricerche di mercato per ottenere informazioni sui gruppi target

Purpose 10: Sviluppare e migliorare i prodotti

Purpose 11: Selezione di contenuti semplici

Le seguenti finalità di trattamento speciali possono essere sempre perseguite in questa CMP senza consenso:

Special Purpose 1: Garantire la sicurezza, prevenire frodi e correggere errori

Special Purpose 2: Fornire tecnicamente annunci o contenuti

Special Purpose 3: Memorizzazione e trasmissione delle decisioni sulla privacy

3. Funzioni aggiuntive nella CMP

In presenza di una valida base giuridica, in questa CMP possono essere utilizzate le seguenti funzioni:

Feature 1: Combinare con fonti di dati offline

Feature 2: Collegare diversi dispositivi

Feature 3: Ricevere e utilizzare caratteristiche del dispositivo inviate automaticamente per l'identificazione

5. Fornitori utilizzati, dati trattati e durata di conservazione

Gli utenti possono consultare gli indirizzi dei fornitori degli strumenti utilizzati, le finalità concretamente perseguite e le funzioni utilizzate, i dati trattati e la durata di conservazione delle informazioni memorizzate sul dispositivo terminale nelle corrispondenti sottopagine di questa CMP di Usercentrics, in particolare tramite il link indicato nella sezione seguente di questa informativa sulla privacy.

6. Accesso alla CMP nonché revoche e opposizioni

Gli utenti possono modificare in qualsiasi momento la selezione degli strumenti che possono essere utilizzati su questo sito web. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, il consenso per determinati strumenti. Inoltre, possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati sulla base del legittimo interesse.

L'attuazione delle revoche e delle opposizioni degli utenti avviene tramite il seguente link: Impostazioni sulla privacy.

Fornitori utilizzati e ulteriori informazioni

Le informazioni sui fornitori degli strumenti utilizzati, sulle finalità concretamente perseguite e sulle funzioni utilizzate, sui dati trattati nonché sulla durata di conservazione sul dispositivo terminale sono disponibili nelle corrispondenti sottopagine di questa CMP tramite il link presente sul sito web nel footer o nella sezione 3.6 ("Accesso alla CMP, revoche e opposizioni").

Accesso alla CMP, revoche e opposizioni

Gli utenti hanno la possibilità di gestire in qualsiasi momento gli strumenti utilizzati sulle piattaforme. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, il consenso per determinati strumenti. Inoltre, possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati sulla base del legittimo interesse.

L'attuazione del diritto di revoca e opposizione degli utenti avviene nelle Impostazioni sulla privacy.

Strumenti utilizzati al di fuori di IAB TCF

L'analisi web (detta anche "misurazione della portata") serve a valutare i flussi di visitatori della nostra offerta online e può comprendere comportamenti, interessi o informazioni demografiche dei visitatori, come ad esempio età o sesso, sotto forma di valori pseudonimizzati. Con l'aiuto dell'analisi della portata possiamo ad esempio riconoscere in quale momento la nostra offerta online o le sue funzioni o contenuti vengono utilizzati più frequentemente oppure invitare al riutilizzo. Allo stesso modo ci è possibile comprendere quali aree necessitano di ottimizzazione.

Oltre all'analisi web, possiamo anche impiegare procedure di test per provare e ottimizzare, ad esempio, diverse versioni della nostra offerta online o di sue componenti.

Salvo diversa indicazione di seguito, per tali finalità possono essere creati profili, cioè dati riuniti in un processo di utilizzo, e possono essere memorizzate informazioni in un browser o su un dispositivo terminale per poi essere lette. Tra le informazioni raccolte rientrano in particolare i siti web visitati e gli elementi lì utilizzati, nonché informazioni tecniche, come il browser utilizzato, il sistema informatico impiegato e indicazioni sui tempi di utilizzo. Qualora gli utenti abbiano acconsentito nei nostri confronti o nei confronti dei fornitori dei servizi da noi utilizzati alla raccolta dei loro dati di localizzazione, è possibile anche il trattamento dei dati di localizzazione.

Inoltre vengono memorizzati gli indirizzi IP degli utenti. Tuttavia, per proteggere gli utenti utilizziamo una procedura di IP masking (ossia pseudonimizzazione mediante abbreviazione dell'indirizzo IP). In generale, nell'ambito di analisi web, test A/B e ottimizzazione non vengono memorizzati dati chiari degli utenti (come ad es. indirizzi e-mail o nomi), bensì pseudonimi. Ciò significa che non conosciamo l'identità effettiva degli utenti, ma soltanto le indicazioni memorizzate nei loro profili ai fini delle rispettive procedure.

Trattiamo i seguenti dati personali:

Dati di utilizzo (ad es. visualizzazioni di pagina e durata della permanenza, percorsi di clic, intensità e frequenza di utilizzo, tipi di dispositivi e sistemi operativi utilizzati, interazioni con contenuti e funzioni)

Dati meta, di comunicazione e procedurali (ad es. indirizzo IP anonimizzato, indicazioni temporali, numeri identificativi, persone coinvolte)

Utilizziamo i dati personali sulla base dei nostri legittimi interessi (ossia interesse a prestazioni efficienti, economiche e orientate ai destinatari) ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR.

Trattamento dei dati nei social network

Pagine aziendali

Gestiamo pagine aziendali sui social network per comunicare, tra l'altro, con clienti e interessati, rappresentare Sporteurope.TV come marchio e informare sui prodotti di Sporteurope.TV.

Facciamo presente che i dati degli utenti possono essere trattati al di fuori dell'Unione europea. Ciò può comportare rischi per gli utenti, poiché, ad esempio, potrebbe essere più difficile far valere i loro diritti.

Per una rappresentazione dettagliata delle rispettive forme di trattamento e delle possibilità di opposizione (opt-out), rimandiamo alle informative sulla privacy e alle indicazioni dei gestori dei rispettivi social network.

Anche in caso di richieste di accesso ai dati e di esercizio dei diritti degli interessati, facciamo presente che questi possono essere fatti valere in modo più efficace presso i fornitori. Solo questi ultimi hanno infatti accesso ai dati degli utenti e possono adottare direttamente le misure corrispondenti e fornire informazioni. Qualora gli utenti necessitino comunque di assistenza, possono rivolgersi a noi.

Di seguito gli utenti trovano un elenco di informazioni sui social network sui quali DOSB gestisce pagine aziendali:

Facebook

Siamo congiuntamente responsabili con Meta Platforms Ireland Limited per la raccolta (ma non per l'ulteriore trattamento) dei dati dei visitatori della nostra pagina Facebook (cosiddetta "fanpage").

Tra questi dati rientrano informazioni sui tipi di contenuti che gli utenti visualizzano o con cui interagiscono, o sulle azioni da loro compiute (vedi alla voce "Cose che tu e altri fate e fornite" nell'informativa sui dati di Facebook: https://it-it.facebook.com/privacy/policy/), nonché informazioni sui dispositivi utilizzati dagli utenti (ad es. indirizzi IP, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni della lingua, dati dei cookie; vedi alla voce "Informazioni sul dispositivo" nell'informativa sui dati di Facebook: https://it-it.facebook.com/privacy/policy/). Come spiegato nell'informativa sui dati di Facebook alla voce "Come utilizziamo queste informazioni?", Facebook raccoglie e utilizza informazioni anche per fornire ai gestori delle pagine servizi di analisi, i cosiddetti "Page Insights", affinché ricevano indicazioni su come le persone interagiscono con le loro pagine e con i contenuti ad esse associati.

Abbiamo stipulato con Facebook un accordo speciale ("Informazioni sui Page Insights", https://it-it.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), nel quale si disciplina in particolare quali misure di sicurezza Facebook deve rispettare e nel quale Facebook si dichiara disposto ad adempiere ai diritti degli interessati (ossia gli utenti possono ad es. rivolgere direttamente a Facebook richieste di accesso o di cancellazione). I diritti degli utenti (in particolare accesso, cancellazione, opposizione e reclamo presso l'autorità di controllo competente) non sono limitati dagli accordi con Facebook. Ulteriori indicazioni si trovano nelle "Informazioni sui Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). La contitolarità si limita alla raccolta da parte di e alla trasmissione dei dati a Meta Platforms Ireland Limited, una società con sede nell'UE. L'ulteriore trattamento dei dati è di esclusiva responsabilità di Meta Platforms Ireland Limited, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati alla società madre Meta Platforms, Inc. negli Stati Uniti.

Prestatore di servizi: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda

Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda Basi giuridiche: Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR)

Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR) Sito web: https://it-it.facebook.com

https://it-it.facebook.com Informativa sulla privacy: https://it-it.facebook.com/privacy/policy/

LinkedIn

Siamo congiuntamente responsabili con LinkedIn Ireland Unlimited Company per la raccolta (ma non per l'ulteriore trattamento) dei dati dei visitatori, creati ai fini della generazione dei "Page Insights" (statistiche) dei nostri profili LinkedIn.

Tra questi dati rientrano informazioni sui tipi di contenuti che gli utenti visualizzano o con cui interagiscono, o sulle azioni da loro compiute, nonché informazioni sui dispositivi utilizzati dagli utenti (ad es. indirizzi IP, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni della lingua, dati dei cookie) e indicazioni tratte dal profilo degli utenti, come funzione professionale, paese, settore, livello gerarchico, dimensione dell'azienda e stato occupazionale. Le informazioni sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati degli utenti da parte di LinkedIn possono essere consultate nell'informativa sulla privacy di LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Abbiamo stipulato con LinkedIn Ireland un accordo speciale ("Page Insights Joint Controller Addendum (the 'Addendum')", https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum), nel quale si disciplina in particolare quali misure di sicurezza LinkedIn deve rispettare e nel quale LinkedIn si dichiara disposto ad adempiere ai diritti degli interessati (ossia gli utenti possono ad es. rivolgere direttamente a LinkedIn richieste di accesso o di cancellazione). I diritti degli utenti (in particolare accesso, cancellazione, opposizione e reclamo presso l'autorità di controllo competente) non sono limitati dagli accordi con LinkedIn. La contitolarità si limita alla raccolta dei dati da parte di e alla trasmissione alla Ireland Unlimited Company, una società con sede nell'UE. L'ulteriore trattamento dei dati è di esclusiva responsabilità della Ireland Unlimited Company, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati alla società madre LinkedIn Corporation negli Stati Uniti.

Prestatore di servizi: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda Basi giuridiche: Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR)

Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR) Sito web: https://www.linkedin.com

https://www.linkedin.com Informativa sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Possibilità di opposizione (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Instagram

Social network che consente la condivisione di foto e video, il commento e la preferenza di contributi, l'invio di messaggi, l'abbonamento a profili e pagine

Prestatore di servizi: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda

Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda Basi giuridiche: Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR)

Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR) Sito web: https://www.instagram.com

https://www.instagram.com Informativa sulla privacy: https://privacycenter.instagram.com/policy/

YouTube

Social network e piattaforma video

Prestatore di servizi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda Basi giuridiche: Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR)

Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR) Informativa sulla privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

https://policies.google.com/privacy?hl=it Possibilità di opposizione (Opt-Out): https://myadcenter.google.com/personalizationoff

TikTok

Social network

Prestatore di servizi: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanda

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlanda Basi giuridiche: Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR)

Legittimi interessi (art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR) Sito web: https://www.tiktok.com/

https://www.tiktok.com/ Informativa sulla privacy: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/it

Nell'ambito della gestione delle nostre presenze online sui social network, è possibile che accediamo a informazioni come statistiche sull'utilizzo delle nostre presenze online, messe a disposizione dal gestore del social network. Tali statistiche sono aggregate e possono contenere in particolare le seguenti informazioni:

informazioni demografiche (ad es. età, sesso, regione, paese)

informazioni relative all'occupazione (ad es. professione, funzione, settore, esperienza professionale, dimensione dell'azienda)

dati sull'interazione con la nostra presenza online (ad es. like, condivisioni, abbonamenti, visualizzazione di immagini e video)

i post e i contenuti diffusi tramite essa

Queste informazioni possono anche fornire indicazioni sugli interessi degli utenti e su quali contenuti e temi siano particolarmente rilevanti per loro. Queste informazioni possono anche essere utilizzate per adattare il design e le nostre attività e contenuti sulle presenze online e ottimizzarli per il nostro pubblico. La raccolta e l'utilizzo di queste statistiche sono soggetti a controllo congiunto con il gestore del rispettivo social network.

Ulteriori informazioni sul controllo congiunto, sul tipo e sulla portata di queste statistiche e su come gli utenti possono contattare il social network sono disponibili qui:

Facebook e Instagram

Informazioni sui dati Page Insights (https://it-it.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data)

Informazioni sui Page Insights (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

LinkedIn

Page Insights Joint Controller Addendum (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

La base giuridica di questo trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR, per restare in contatto con i nostri clienti e informarli nonché per l'esecuzione di misure precontrattuali con gli interessati, e l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR sulla base del nostro legittimo interesse a un'informazione e comunicazione efficaci con gli utenti.

Non abbiamo alcuna influenza sui dati che il social network tratta sotto la propria responsabilità in conformità alle condizioni d'uso. Desideriamo tuttavia far presente che, visitando la presenza online, vengono trasmessi al gestore del social network dati sul comportamento di utilizzo. Il gestore del social network può trattare tali informazioni per creare statistiche più dettagliate e per proprie finalità di ricerca di mercato e pubblicità, sulle quali non abbiamo alcun controllo. A tal fine vengono memorizzati cookie e altri identificatori sui computer delle persone interessate. Sulla base di questi profili di utilizzo vengono poi mostrati annunci pubblicitari all'interno del social network, ma anche su siti web di terzi. Ulteriori informazioni sono disponibili nella rispettiva informativa sulla privacy collegata.

Se riceviamo dati personali nel contesto della gestione della presenza online del social network, agli utenti spettano i diritti indicati nella presente informativa sulla privacy. Se gli utenti desiderano far valere i propri diritti nei confronti del gestore del social network, possono rivolgersi direttamente al gestore. Il gestore conosce i dettagli del funzionamento tecnico della piattaforma e del relativo trattamento dei dati nonché le finalità concrete del trattamento e può adottare su richiesta le misure corrispondenti se gli utenti esercitano i loro diritti. Saremo lieti di assistere gli utenti nell'esercizio dei loro diritti, per quanto possibile, e inoltreremo le loro richieste al gestore del social network.

Elementi dei social media con soluzione Shariff sul nostro sito web

Sul sito web www.sporteurope.tv/it/ vengono utilizzati elementi dei social media (ad es. Facebook, Twitter, Instagram).

Di norma gli utenti possono riconoscere gli elementi dei social media dai rispettivi loghi dei social media. Per garantire la protezione dei dati sul nostro sito web, utilizziamo tali elementi solo insieme alla cosiddetta soluzione "Shariff". Questa applicazione impedisce che gli elementi dei social media integrati in questo sito web trasmettano i dati personali degli utenti al rispettivo fornitore già al primo accesso alla pagina.

Solo quando gli utenti attivano il relativo elemento dei social media cliccando sul pulsante corrispondente viene stabilita una connessione diretta al server del fornitore (consenso). Non appena gli utenti attivano l'elemento dei social media, il rispettivo fornitore riceve l'informazione che essi hanno visitato questo sito web con il loro indirizzo IP. Se gli utenti sono contemporaneamente collegati al loro rispettivo account social media (ad es. Facebook), il rispettivo fornitore può associare la visita di questo sito web al loro account utente.

L'attivazione del plugin costituisce un consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR e del § 25 par. 1 TDDDG. Gli utenti possono revocare tale consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. L'utilizzo del servizio avviene per ottenere i consensi prescritti dalla legge per l'impiego di determinate tecnologie. La base giuridica per questo è l'art. 6 par. 1 lett. c GDPR.

Categorie di destinatari

I dati degli utenti sono generalmente trattati da DOSB. In determinati casi, i dati degli utenti vengono comunicati a terzi e trattati da questi ultimi. I dati possono essere comunicati a terzi nei seguenti casi:

gli utenti hanno prestato il loro espresso consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR

nella misura in cui ciò sia prescritto o necessario per legge, in particolare qualora sia necessario per il perseguimento o l'esecuzione dei nostri diritti in ragione di indagini delle autorità, ordini giudiziari e procedimenti giudiziari (ad es. nell'ambito di una verifica fiscale da parte delle autorità fiscali o nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro), ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. c GDPR

nella misura in cui ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti o di DOSB per la rivendicazione, l'esercizio o la difesa di pretese giuridiche e non vi sia motivo di ritenere che gli utenti abbiano un interesse prevalente degno di tutela a che i dati non vengano comunicati, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR

nella misura in cui ciò sia legalmente necessario per adempiere agli obblighi contrattuali di DOSB o per attuare misure precontrattuali (ad es. per remunerare i partner pubblicitari per le loro prestazioni), ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b GDPR

I seguenti prestatori di servizi possono effettuare una parte del trattamento dei dati, oltre a quelli menzionati nella presente informativa sulla privacy. Ciò comprende in particolare centri di calcolo, fornitori di servizi IT, agenzie, nonché consulenti e revisori. In tali casi, i prestatori di servizi sono vincolati alle istruzioni e ricevono i dati solo nella misura e per il periodo necessari alla prestazione del servizio. I prestatori di servizi dispongono di adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i diritti degli interessati e sono regolarmente controllati da DOSB.

Trasferimento di dati verso paesi terzi

La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti dello Spazio economico europeo ed esplicitamente della Germania, motivo per cui le informazioni sopra riportate, comprese le basi giuridiche e i diritti degli interessati, sono conformi ai requisiti del GDPR, del BDSG, del TDDDG e di altre leggi dell'UE e della Germania.

Per gli utenti al di fuori dell'Unione europea, in base al diritto loro applicabile, possono essere rilevanti altre basi giuridiche e altri diritti degli interessati. Ove necessario, tuttavia, otteniamo sempre il consenso degli utenti al trattamento dei loro dati. Per l'esercizio dei diritti degli utenti si applicano, a seconda del diritto loro applicabile, determinate condizioni ed eccezioni. A seconda della situazione giuridica, possiamo o dobbiamo quindi respingere determinate richieste.

In quanto società con sede in Germania, durante l'accesso a questo sito web i dati degli utenti finali vengono trasferiti nello Spazio economico europeo, inclusa la Germania. Se trasferiamo dati in altri paesi, ciò avviene solo se per tali paesi esiste un livello adeguato di protezione dei dati, sono state adottate misure di sicurezza o sussistono eccezioni. Nell'ambito della presente informativa sulla privacy viene indicato in quali paesi trasferiamo i dati e in che misura esistono decisioni di adeguatezza, ad esempio per i trasferimenti negli Stati Uniti (come l'EU-US, UK-US o Swiss-US Data Privacy Framework). Gli utenti possono in qualsiasi momento ricevere informazioni sui destinatari dei loro dati e sulle misure adottate per garantire un livello adeguato di protezione dei dati. Per esercitare i loro diritti, gli utenti possono rivolgersi a noi in qualsiasi momento utilizzando i dati di contatto indicati nella sezione 1.

Periodo di conservazione

Se la presente informativa sulla privacy non contiene uno specifico periodo di conservazione per determinati trattamenti di dati, trattiamo o conserviamo i dati personali solo finché viene meno la finalità del relativo trattamento. Se gli interessati richiedono legittimamente la cancellazione dei relativi dati personali o revocano il consenso precedentemente prestato al trattamento dei relativi dati personali, cancelleremo tali dati, a meno che non sussistano altri motivi legalmente ammessi per la conservazione dei relativi dati personali. Tali motivi legalmente ammessi possono essere in particolare termini di conservazione previsti dalla normativa fiscale o commerciale. Se sussistono tali motivi, i relativi dati personali verranno cancellati non appena tali motivi non sussisteranno più.

Diritti degli interessati

Panoramica dei diritti degli interessati

Nella misura in cui trattiamo dati personali in qualità di titolare del trattamento, agli utenti in quanto interessati spettano i seguenti diritti, se sono soddisfatte le relative condizioni di legge:

Diritto di revocare il consenso (art. 7 par. 3 GDPR):

Ulteriori informazioni sulla revoca sono disponibili nella sezione 12.2.

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR):

Ulteriori informazioni sull'opposizione sono disponibili per gli interessati al punto 12.2.

Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di richiedere una copia dei dati personali che conserviamo su di loro.

Diritto di rettifica (art. 16 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di rettificare i propri dati personali se ritengono che le informazioni da noi conservate siano inesatte.

Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di richiedere da noi la cancellazione dei propri dati personali se ritengono che non siamo autorizzati a conservarli.

Diritto di limitazione (art. 18 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di ottenere i propri dati personali che abbiamo conservato su di loro e di trasferirli a un altro titolare del trattamento.

Diritto di opposizione e di revoca

Diritto di revocare il consenso (art. 7 par. 3 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali (nella misura in cui tale trattamento si basi su un consenso precedentemente ottenuto). Ciò comporta che non proseguiremo più, con effetto per il futuro, il trattamento dei dati basato su tale consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso fino alla revoca. Se l'interessato desidera esercitare il proprio diritto di revoca, è sufficiente una comunicazione informale ai dati di contatto sopra indicati nella sezione 1.

Diritto di opposizione (art. 21 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati per motivi derivanti dalla loro situazione particolare, qualora trattiamo i dati degli interessati sulla base di legittimi interessi. Se si tratta di un'opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto, l'interessato dispone di un diritto generale di opposizione che sarà attuato da noi anche senza l'indicazione di motivi. Se l'interessato desidera esercitare il proprio diritto di opposizione, è sufficiente una comunicazione informale ai dati di contatto sopra indicati nella sezione 1.

Diritto di proporre reclamo (art. 77 GDPR):

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo a qualsiasi autorità di controllo in materia di protezione dei dati all'interno dell'UE, ad esempio a un'autorità di controllo dello Stato membro della loro residenza, del loro luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione. L'autorità di controllo competente per DOSB New Media GmbH è:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 18, 91522 Ansbach, Germania

Nota sul diritto della protezione dei dati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE)

La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti dello Spazio economico europeo ed esplicitamente della Germania, motivo per cui le informazioni menzionate, comprese le basi giuridiche e i diritti degli interessati, sono conformi ai requisiti del GDPR, del BDSG, del TDDDG e di altre leggi dell'UE e della Germania.

Per gli utenti al di fuori dello Spazio economico europeo, sulla base del diritto loro applicabile, possono essere rilevanti altre basi giuridiche e altri diritti degli interessati. Ove necessario, tuttavia, otteniamo sempre il consenso degli utenti al trattamento dei loro dati. Per l'esercizio dei diritti degli utenti si applicano, in base al diritto loro applicabile, determinate condizioni ed eccezioni. A seconda della situazione giuridica, DOSB può o deve quindi respingere determinate richieste.

In quanto società con sede in Germania, quando questo sito web viene richiamato avviene un trasferimento dei dati degli utenti nello Spazio economico europeo, inclusa la Germania. Nella misura in cui trasferiamo dati in altri paesi, ciò avviene solo se per tali paesi esiste un livello adeguato di protezione dei dati, sono state adottate misure di salvaguardia o esistono deroghe. Nell'ambito della presente informativa sulla privacy viene indicato in quali paesi trasferiamo i dati e in che misura sono state adottate decisioni di adeguatezza, ad esempio per il trasferimento negli Stati Uniti (come ad esempio l'EU-US, UK-US o Swiss-US Data Privacy Framework). Gli utenti possono in qualsiasi momento ricevere informazioni sui destinatari dei loro dati e sulle misure adottate per garantire un livello adeguato di protezione dei dati. Per esercitare i loro diritti, gli utenti possono rivolgersi a noi in qualsiasi momento ai dati di contatto indicati nella sezione 1.

Modifiche della presente informativa sulla privacy

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente informativa sulla privacy con effetto per il futuro.

Ultimo aggiornamento: 09.04.2026