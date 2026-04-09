L'informativa sulla privacy precedente, valida per i clienti esistenti fino al 7.5.2026, è disponibile qui. Per i nuovi clienti, l'informativa sulla privacy riportata di seguito si applica a partire dal 9.4.2026.
La presente informativa sulla privacy informa gli utenti della piattaforma Sporteurope.TV fornita da DOSB New Media GmbH (di seguito denominata "DOSB") sul trattamento dei loro dati personali durante l'utilizzo dell'offerta online sulle piattaforme: sito web www.sporteurope.tv/it/(di seguito "Sito web"), applicazione mobile Sporteurope.tv (di seguito "App mobile") e applicazione Smart TV (di seguito "App Smart TV").
La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti dello Spazio economico europeo (SEE) e in particolare di Germania, Austria e Svizzera. Le informazioni che seguono, comprese le basi giuridiche e i diritti degli interessati, si fondano pertanto sui requisiti del GDPR, del BDSG, del TDDDG nonché di altre leggi dell'UE e della Germania.
Il fornitore è responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questo sito web è fornito da:
Per tutte le domande in materia di protezione dei dati in relazione alla nostra offerta online o all'utilizzo del nostro sito web, dell'app o della Smart TV, gli utenti possono rivolgersi in qualsiasi momento al nostro responsabile della protezione dei dati. È contattabile all'indirizzo postale sopra indicato e all'indirizzo e-mail precedentemente indicato (oggetto: "all'attenzione del responsabile della protezione dei dati"). Facciamo espressamente presente che, utilizzando questo indirizzo e-mail, i contenuti non saranno presi visione esclusivamente dal nostro responsabile della protezione dei dati. Se desiderate scambiare informazioni riservate, vi preghiamo quindi di richiedere inizialmente un contatto diretto tramite questo indirizzo e-mail.
Utilizziamo i servizi cloud di DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, New York, NY 10013, USA) (di seguito "DigitalOcean") per fornire la nostra infrastruttura IT, ospitare applicazioni web, memorizzare dati e garantire la sicurezza dei nostri sistemi. In tale contesto avviene il trattamento di dati personali, in particolare quando gli utenti interagiscono con i nostri servizi, compilano moduli o visitano il nostro sito web. I dati raccolti servono alla fornitura tecnica, alla sicurezza e all'ottimizzazione delle nostre offerte.
Vengono raccolti i seguenti dati personali:
Questo trattamento dei dati avviene allo scopo di ospitare e gestire tecnicamente le nostre applicazioni web, memorizzare e amministrare i dati, proteggere da accessi non autorizzati e attacchi nonché ottimizzare le prestazioni del server e la sicurezza dei backup.
Trattiamo i suddetti dati personali sulla base dell'esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) nonché del legittimo interesse del titolare del trattamento a misure di sicurezza, all'infrastruttura tecnica e all'ottimizzazione (art. 6 par. 1 lett. f GDPR).
DigitalOcean tratta i dati negli Stati Uniti. Per proteggere i dati personali utilizziamo adeguate misure di salvaguardia, quali le clausole contrattuali standard della Commissione europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy
La nostra offerta online (eccetto su Smart TV) è supportata da WSC Sports Technologies Ltd., con sede in 37 Broadhurst Gardens, London, England, NW6 3QT, (di seguito "WSC Sports"), mediante clip di highlights di eventi sportivi. Le clip sono mostrate in formato story e consentono agli utenti di scorrere i momenti salienti di una partita.
Vengono trattati i seguenti dati personali:
Questo trattamento dei dati avviene allo scopo di migliorare l'esperienza utente, aumentare il coinvolgimento della community e semplificare la gestione dei contenuti. La base giuridica è il consenso degli utenti (art. 6 par. 1 lett. a GDPR).
WSC Sports tratta i dati negli Stati Uniti. Per proteggere i dati utilizziamo adeguate misure di salvaguardia, quali le clausole contrattuali standard della Commissione europea.
Per ulteriori informazioni, vedere: https://wsc-sports.com/privacy-policy/
Il nostro sito web utilizza Google Tag Manager, un servizio fornito per le persone dello Spazio economico europeo e della Svizzera da Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda e per tutte le altre persone da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Il Tag Manager serve a gestire gli strumenti e i servizi esterni che utilizziamo sul nostro sito web e consente l'uso dei cosiddetti tag. Un tag è un elemento di codice inserito nel codice sorgente del sito web per controllare, ad esempio, quali elementi o servizi della pagina e quali strumenti vengono attivati e caricati e in quale ordine. Lo strumento attiva altri tag, che a loro volta possono raccogliere dati e che sono spiegati più dettagliatamente nella presente informativa sulla privacy. Una parte dei dati viene trattata su un server Google negli Stati Uniti.
Per l'utilizzo di Google Tag Manager abbiamo stipulato con Google Ireland Limited un contratto di trattamento dei dati. Nel caso in cui dati personali vengano trasferiti da Google Ireland Limited a Google LLC negli Stati Uniti, il trasferimento dei dati avviene sulla base della decisione di adeguatezza per gli USA grazie alla certificazione di Google LLC ai sensi del quadro UE-USA sulla protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle informazioni di Google sul Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=it
Il nostro sito web utilizza il servizio di analisi web Google Analytics 4, fornito per le persone dello Spazio economico europeo e della Svizzera da Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda e per tutte le altre persone da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Integriamo Google Analytics 4 tramite Google Tag Manager. Se gli utenti non hanno acconsentito all'uso degli strumenti di analisi, i loro dati non verranno rilevati nell'ambito di Google Analytics 4.
Google Analytics 4 utilizza JavaScript e pixel per leggere informazioni sul dispositivo degli utenti e cookie per memorizzare informazioni sul loro dispositivo. Ciò avviene per analizzare il comportamento di utilizzo e migliorare il nostro sito web. I dati di accesso vengono aggregati da Google per nostro conto in profili di utilizzo pseudonimi e trasferiti a un server di Google negli Stati Uniti. Utilizzeremo queste informazioni per valutare l'uso del nostro sito web e per compilare report sulle attività del sito web.
Nell'ambito della valutazione, Google Analytics 4 utilizza anche l'intelligenza artificiale come il machine learning per l'analisi automatizzata e l'arricchimento dei dati. Ad esempio, Google Analytics 4 modella le conversioni nella misura in cui non sono disponibili dati sufficienti per ottimizzare la valutazione e i report. Le analisi dei dati avvengono automaticamente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o sulla base di determinati criteri definiti individualmente.
I seguenti dati possono essere trattati da Google Analytics 4:
Abbiamo impostato le seguenti impostazioni di protezione dei dati per Google Analytics 4:
Google Analytics 4 imposta per la finalità indicata i seguenti cookie con la rispettiva durata di conservazione:
Abbiamo stipulato con Google Ireland Limited un contratto di trattamento dei dati per l'utilizzo di Google Analytics 4. Nella misura in cui dati personali vengano trasferiti da Google Ireland Limited a Google LLC negli Stati Uniti, il trasferimento dei dati avviene sulla base della decisione di adeguatezza per gli USA grazie alla certificazione di Google LLC ai sensi del quadro UE-USA sulla protezione dei dati.
Ulteriori informazioni su Google Analytics 4 sono disponibili nell'informativa sulla privacy di Google (https://policies.google.com/privacy?hl=it) e nelle disposizioni sulla protezione dei dati di Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it). Ulteriori informazioni sui cookie utilizzati da Google Analytics 4 sono disponibili anche nella documentazione di Google (https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=it).
La nostra offerta online è gestita da Cloudflare Germany GmbH (di seguito "Cloudflare").
Su questo sito web vengono raccolti i seguenti dati personali e memorizzati sui server di Cloudflare:
Questo trattamento dei dati avviene allo scopo dell'esecuzione del contratto (art. 6 par. 1 lett. b GDPR) e nell'interesse di una fornitura sicura e rapida dell'offerta online da parte del titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. f GDPR). Cloudflare tratterà i dati personali solo nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi di prestazione.
Per ulteriori informazioni vedere: https://www.cloudflare.com/it-itprivacypolicy/
Gli utenti hanno la possibilità di contattarci via e-mail tramite l'indirizzo di contatto sopra indicato. In tale contesto possono essere trattati i seguenti dati personali:
La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b GDPR, nella misura in cui le informazioni siano necessarie per rispondere alla richiesta o per avviare o eseguire un contratto, e per il resto l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire agli utenti di contattarci e a poter rispondere alla loro richiesta.
I dati trasmessi dagli utenti al momento del contatto saranno cancellati su richiesta, salvo che ci servano ancora per adempiere obblighi contrattuali o legali (cfr. sezione "Periodo di conservazione").
La registrazione è possibile sul nostro sito web e nella nostra app mobile, ma non nell'app Smart TV.
Gli utenti possono creare un account utente. Nell'ambito della registrazione, le informazioni obbligatorie richieste sono contrassegnate come tali e trattate, ai fini della messa a disposizione dell'account utente, sulla base dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In tale contesto vengono trattati i seguenti dati personali:
Per la registrazione di un nuovo account utilizziamo il cosiddetto procedimento Double Opt-In. Con questo procedimento, dopo la registrazione l'utente riceve un'e-mail. L'account dell'utente verrà attivato solo dopo che egli avrà confermato nell'e-mail di notifica di essere il titolare dell'indirizzo e-mail indicato. Se gli utenti confermano il proprio indirizzo e-mail, memorizziamo l'indirizzo e-mail, il momento della registrazione e l'indirizzo IP utilizzato per la registrazione fino alla cancellazione dell'account utente.
Nell'ambito dell'utilizzo delle nostre funzioni di registrazione e accesso nonché dell'uso dell'account utente, memorizziamo l'indirizzo IP e il momento della rispettiva azione dell'utente. La memorizzazione avviene sulla base dei nostri legittimi interessi, nonché di quelli degli utenti, alla protezione da abusi e altri utilizzi non autorizzati (ad es. condivisione dell'account). In linea di principio, tali dati non vengono comunicati a terzi, salvo che ciò sia necessario per far valere i nostri diritti o vi sia un obbligo legale in tal senso.
Gli utenti possono essere informati via e-mail su operazioni rilevanti per il loro account utente, come ad esempio modifiche tecniche.
Trattiamo i suddetti dati personali per le seguenti finalità:
Quando gli utenti hanno disdetto il proprio account utente, i loro dati relativi all'account utente saranno cancellati, fatto salvo un permesso legale, un obbligo o il consenso degli utenti. La base giuridica si fonda sull'esecuzione del contratto e sulle richieste precontrattuali ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR oppure sui legittimi interessi ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR.
Dopo la cancellazione dell'account degli utenti, i dati personali saranno limitati per l'ulteriore trattamento e cancellati allo scadere di 30 giorni, salvo che non vengano conservati per finalità diverse dalla messa a disposizione nell'account cliente o che debbano essere conservati per motivi legali (ad es. conservazione interna dei dati dei clienti, processi d'ordine o fatture). È responsabilità dei clienti salvare i propri dati al momento della disdetta dell'account utente.
Le condizioni d'uso dell'offerta online sono disponibili al seguente link: https://sporteurope.tv/it/p/agb
Gli utenti hanno la possibilità di ordinare newsletter per ricevere regolarmente informazioni sui servizi e sulle iniziative di DOSB.
Per l'iscrizione alle newsletter utilizziamo il cosiddetto procedimento Double Opt-In. In tale procedimento, agli utenti vengono inviate newsletter via e-mail solo dopo che hanno confermato, cliccando su un link nell'e-mail di notifica, di essere i titolari dell'indirizzo e-mail indicato. Se gli utenti confermano il proprio indirizzo e-mail, memorizziamo l'indirizzo e-mail, il momento dell'iscrizione e l'indirizzo IP utilizzato per l'iscrizione finché gli utenti non disdicono la newsletter. La memorizzazione serve a poter inviare la newsletter agli utenti e dimostrare la loro iscrizione.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento il proprio consenso con effetto per il futuro disiscrivendosi dalla newsletter. In ogni newsletter è presente un apposito link di disiscrizione. È sufficiente anche una comunicazione ai dati di contatto indicati nella sezione 1 o nella newsletter (ad es. via e-mail o lettera). Non appena gli utenti si disiscrivono dalla newsletter, non saranno più contattati da noi.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy
Per l'invio della nostra newsletter utilizziamo Hubspot, Inc., con sede in 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (di seguito "Hubspot"). Con Hubspot abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. I dati personali vengono memorizzati in forma cifrata in Europa da Hubspot e trasmessi in forma cifrata. Nella misura in cui Hubspot collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Hubspot e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Le cosiddette e-mail di notifica (e-mail transazionali) vengono inviate da Mailtrap, fornito dal prestatore di servizi Customer and Railsware Products Studio LLC, 117 E Colorado Blvd, Suite 600, Pasadena, CA 91105 (di seguito "Mailtrap"). Con Mailtrap abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. Vengono trattati i seguenti dati personali:
I dati personali vengono conservati per 30 giorni e successivamente cancellati automaticamente. Questi dati sono utilizzati per le seguenti finalità: funzionalità del servizio, gestione dell'account, fatturazione e pagamenti, sicurezza e prevenzione delle frodi nonché assistenza clienti.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Gli utenti possono revocare il consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro cancellando il proprio account cliente. Un apposito pulsante di eliminazione del profilo si trova nelle impostazioni dell'account cliente. Non appena gli utenti avranno eliminato l'account cliente, non saranno più contattati da noi.
I dati personali vengono trasferiti da Mailtrap in forma cifrata verso paesi terzi. La base per il trasferimento verso paesi terzi sono le clausole contrattuali standard. Nella misura in cui Mailtrap collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Mailtrap e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://mailtrap.io/privacy/
Utilizziamo uno strumento tecnico di analisi degli errori di Bugsnag (di seguito "Bugsnag"), fornito dal prestatore di servizi SmartBear Software Inc., 450 Artisan Way, Somerville, MA 02145, USA. Lo strumento ci aiuta ad analizzare, valutare e classificare gli errori che si verificano. Per migliorare la raggiungibilità e la stabilità tecnica delle nostre piattaforme (sito web e app mobile) attraverso il monitoraggio della funzionalità, della stabilità del sistema e l'individuazione di errori di codice, in caso di errore software possiamo trasmettere automaticamente a Bugsnag le seguenti informazioni:
La base giuridica per i suddetti trattamenti è l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR. Non viene effettuata alcuna valutazione a fini pubblicitari. I dati vengono raccolti in forma anonima e non utilizzati in modo personale, per poi essere successivamente cancellati. Questa analisi ci aiuta a migliorare ulteriormente il nostro sito web e a correggere errori di codice non rilevati. Il trattamento così effettuato rientra nel nostro legittimo interesse, poiché i dati servono esclusivamente alla finalità di identificazione e analisi degli errori.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://smartbear.com/privacy/
Per Smart TV questo paragrafo non si applica, poiché non è possibile effettuare acquisti direttamente su questa piattaforma. Tuttavia, gli utenti possono essere reindirizzati tramite il codice QR mostrato su Smart TV all'offerta online nel browser e completare l'acquisto sul sito web o nell'app mobile.
Gli utenti hanno la possibilità di selezionare, oltre a banche e istituti di credito, ulteriori fornitori di servizi (riassunti come "prestatori di servizi di pagamento") per un processo di pagamento efficiente e sicuro al momento dell'ordine dei servizi.
Trattiamo i seguenti dati personali nell'ambito della procedura di pagamento:
Questi dati vengono trattati per l'esecuzione delle transazioni e per la prevenzione delle frodi. La base giuridica è l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR nonché il legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR.
Le informazioni relative al conto o alla carta di credito inserite dagli utenti vengono trattate e memorizzate esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò significa che riceviamo solo informazioni con conferma o diniego del pagamento. In determinate circostanze, i dati possono essere trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento ad agenzie di informazioni commerciali. Tale trasmissione ha lo scopo di verificare l'identità e l'affidabilità creditizia.
Di seguito gli utenti trovano un elenco di informazioni sui prestatori di servizi di pagamento utilizzati:
Ogni volta che gli utenti utilizzano il nostro sito web, raccogliamo dati di connessione che il browser degli utenti trasmette automaticamente per consentire loro di visitare il sito web. Questi dati di connessione comprendono le cosiddette informazioni dell'header HTTP, incluso lo User-Agent, e comprendono in particolare:
Il trattamento di questi dati di connessione è strettamente necessario per consentire la visita del sito web, per garantire la funzionalità permanente e la sicurezza dei nostri sistemi e per la gestione amministrativa generale del nostro sito web. Inoltre, i dati di connessione vengono temporaneamente memorizzati in file di log interni per le finalità descritte sopra e limitati nel contenuto a quanto necessario, ad esempio per individuare la causa e agire contro accessi ripetuti o effettuati con intenti criminali che mettano a rischio la stabilità e la sicurezza del nostro sito web. La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett. b GDPR, nella misura in cui il richiamo della pagina avvenga nel contesto dell'avvio o dell'esecuzione di un contratto, e per il resto l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire l'accesso al sito web nonché alla funzionalità permanente e alla sicurezza dei nostri sistemi.
I file di log vengono conservati per un breve periodo e successivamente anonimizzati. Eccezionalmente, singoli file di log e indirizzi IP vengono conservati più a lungo per impedire ulteriori attacchi informatici provenienti da tale indirizzo IP e/o per agire penalmente contro gli attaccanti.
Per il monitoraggio del server, l'identificazione dei problemi, il miglioramento dell'esperienza utente, l'analisi del comportamento degli utenti che causa problemi nonché per l'Application Performance Monitoring e il rilevamento degli errori, utilizziamo il prestatore di servizi New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (di seguito "New Relic"). In particolare, New Relic viene utilizzato per il masking IP (pseudonimizzazione dell'indirizzo IP). I dati vengono cancellati dopo 30 giorni. L'indirizzo IP non viene anonimizzato e viene conservato fino alla cancellazione dell'account.
La base giuridica è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse alla sicurezza e alla funzionalità permanente dei sistemi. La base per il trasferimento verso paesi terzi è il Data Privacy Framework (DPF).
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy
Per proteggere i dati personali e altri contenuti riservati durante la trasmissione di contenuti nell'utilizzo del sito web tra gli interessati e noi, e viceversa, viene utilizzata una crittografia SSL o TLS per motivi di sicurezza. Gli interessati riconoscono la connessione crittografata dalla stringa "https://" nella barra degli indirizzi del browser e dal simbolo del lucchetto visualizzato nel browser.
Se la crittografia SSL o TLS è attivata, i dati che gli interessati ci trasmettono sono protetti secondo lo stato della tecnica e non possono essere letti da terzi.
Utilizziamo una "Content Delivery Network" (di seguito "CDN"). Una CDN è un servizio che consente di fornire più rapidamente e in modo più sicuro i contenuti di un'offerta online, in particolare file multimediali di grandi dimensioni come grafici o script di programma, con l'aiuto di server distribuiti regionalmente e collegati tramite Internet.
Il prestatore di servizi è Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (di seguito "Cloudflare").
Vengono trattati i seguenti dati personali:
Con Cloudflare abbiamo stipulato un contratto di trattamento dei dati. I dati personali vengono trasferiti da Cloudflare in forma cifrata verso paesi terzi. La base per il trasferimento verso paesi terzi è il Data Privacy Framework (DPF) o le clausole contrattuali standard. Cloudflare tratta i dati personali all'interno delle società controllate sulla base delle Binding Corporate Rules. Nella misura in cui Cloudflare collabori con sub-responsabili del trattamento la cui società madre non ha sede nell'Unione europea, Cloudflare e i suoi sub-responsabili del trattamento hanno stipulato clausole contrattuali standard e adottato misure aggiuntive per proteggere i dati.
La base giuridica è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR in virtù del nostro legittimo interesse a consentire un accesso fluido al sito web e la funzionalità permanente dei sistemi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.cloudflare.com/it-it/privacypolicy/
Trattiamo i dati degli utenti e dei clienti della nostra app mobile nella misura necessaria per mettere a disposizione degli utenti l'applicazione e le sue funzionalità, monitorarne la sicurezza e svilupparla ulteriormente. Possiamo inoltre contattare gli utenti nel rispetto delle disposizioni di legge, qualora la comunicazione sia necessaria per finalità di amministrazione o utilizzo dell'applicazione. Per il resto, per quanto riguarda il trattamento dei dati degli utenti, rimandiamo alle informative sulla privacy contenute nella presente informativa sulla privacy.
Il trattamento dei dati necessari per la messa a disposizione delle funzionalità dell'applicazione serve all'adempimento di obblighi contrattuali. Ciò vale anche quando la messa a disposizione delle funzioni presuppone un'autorizzazione degli utenti (ad es. abilitazioni delle funzioni del dispositivo). Qualora il trattamento dei dati non sia necessario per la messa a disposizione delle funzionalità dell'applicazione, ma serva alla sicurezza dell'applicazione o ai nostri interessi economici (ad es. raccolta di dati per finalità di ottimizzazione dell'applicazione o di sicurezza), esso avviene sulla base dei nostri legittimi interessi. Se agli utenti viene espressamente chiesto il consenso al trattamento dei loro dati, il trattamento dei dati coperti dal consenso avviene sulla base del consenso.
Trattiamo i seguenti dati personali nell'app mobile:
L'app mobile memorizza, per finalità di analisi dell'utilizzo e della funzionalità dell'applicazione nonché di salvataggio delle impostazioni degli utenti, un cosiddetto identificatore universale e univoco (in inglese "Universally Unique Identifier", UUID). Questo identificatore viene generato durante l'installazione dell'app mobile (ma non è collegato al dispositivo, quindi non costituisce un identificatore del dispositivo in questo senso), resta memorizzato tra l'avvio dell'applicazione e i suoi aggiornamenti e viene cancellato quando gli utenti rimuovono l'app mobile dal dispositivo.
Le finalità e le basi giuridiche del trattamento dei dati sono, ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR, l'erogazione di prestazioni contrattuali e l'adempimento di obblighi contrattuali nonché, ai sensi dell'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR, il legittimo interesse in relazione a misure di sicurezza, alla messa a disposizione della nostra offerta online e alla facilità d'uso.
L'acquisizione della nostra app mobile avviene tramite speciali piattaforme online, gestite da altri prestatori di servizi (i cosiddetti "App Store"). In questo contesto, oltre alle nostre informative sulla privacy, si applicano anche le informative sulla privacy dei rispettivi app store. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le procedure utilizzate sulle piattaforme per la misurazione della portata e il marketing basato sugli interessi, nonché eventuali costi.
Al momento dell'acquisizione delle app mobili tramite gli app store, vengono trattati i seguenti dati personali degli utenti e dei clienti:
Questi dati sono trattati esclusivamente da Apple o Google. Noi, in qualità di sviluppatore dell'app, non abbiamo accesso a tali informazioni e pertanto non le utilizziamo per finalità proprie. Gli app store trattano questi dati sulla base dell'esecuzione del contratto, di obblighi legali nonché del loro legittimo interesse (ad es. sicurezza, prevenzione delle frodi, raccomandazioni).
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono disponibili ai seguenti link: https://www.apple.com/de/legal/privacy/it/ e https://policies.google.com/privacy?hl=it
I seguenti servizi e prestatori di servizi mettono a disposizione gli app store:
Apple App Store: piattaforma di vendita di app e software
Google Play: piattaforma di vendita di app e software
Per poter migliorare la stabilità e l'affidabilità della nostra app mobile, dipendiamo da report di crash anonimizzati. A tal fine utilizziamo Firebase Crashlytics (di seguito "Firebase"), un servizio di Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
In caso di crash, le seguenti informazioni anonime vengono trasmesse ai server di Google negli Stati Uniti:
Queste informazioni non contengono dati personali e vengono conservate in forma anonimizzata per 90 giorni.
I report di crash vengono inviati solo con l'espresso consenso degli utenti. Nell'uso delle app iOS, gli utenti possono fornire il consenso nelle impostazioni dell'app o dopo un crash. Nelle app Android, durante la configurazione del dispositivo mobile esiste la possibilità di acconsentire in generale alla trasmissione di notifiche di crash a Google e agli sviluppatori di app.
La base giuridica del trasferimento dei dati è l'art. 6 par. 1 lett. a GDPR.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili nelle informative sulla privacy: https://firebase.google.com/support/privacy
Questo sito web utilizza diversi servizi e applicazioni (complessivamente denominati "strumenti"), impiegati da DOSB stessa o da terzi tramite la piattaforma di gestione del consenso ("CMP").
Per ottenere e gestire i consensi, le revoche e le opposizioni degli utenti, come CMP viene utilizzato lo strumento Usercentrics di Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Monaco di Baviera, Germania ("Usercentrics"). In tale contesto viene osservato l'attuale standard IAB Transparency and Consent Framework ("TCF"), che stabilisce categorie definitive di finalità del trattamento e le relative basi giuridiche. Inoltre, il TCF consente di trasmettere direttamente ai fornitori delle tecnologie presenti nella CMP le decisioni degli utenti adottate nella CMP, come consensi, revoche e opposizioni. A tal fine viene utilizzata la cosiddetta TC String. Essa garantisce che la volontà attuale degli utenti venga sempre considerata e rispettata dai fornitori.
Usercentrics genera un banner che informa gli utenti sul trattamento dei dati su questo sito web e dà loro la possibilità di acconsentire a tutti, a singoli o a nessun trattamento dei dati tramite strumenti opzionali. Questo banner appare alla prima visita di questo sito web e quando gli utenti richiamano nuovamente la selezione delle proprie impostazioni per modificarle o revocare il consenso o opporsi. Il banner appare inoltre nelle visite successive di questo sito web se le informazioni nel Local Storage sono state cancellate o sono scadute.
Nell'ambito della visita alle nostre piattaforme, Usercentrics può leggere i seguenti dati degli utenti: consensi, revoche e opposizioni, indirizzo IP, informazioni sul browser, dispositivo terminale e momento della visita. Ulteriori informazioni che Usercentrics memorizza sul dispositivo utilizzato sono disponibili nelle informazioni sui cookie.
Quando gli utenti prendono una decisione nel banner di consenso, vengono impostate informazioni sul loro dispositivo e trasmesse a Usercentrics, che registra il consenso o il rifiuto degli utenti. Sul dispositivo degli utenti vengono memorizzati i seguenti cookie o elementi nel Local Storage o nel Session Storage:
Il trattamento dei dati da parte di Usercentrics è necessario per mettere a disposizione degli utenti la gestione del consenso richiesta dalla legge e per adempiere agli obblighi di documentazione. La base giuridica per l'utilizzo di Usercentrics è l'art. 6 par. 1 lett. c e f GDPR, motivata dall'interesse di DOSB a soddisfare i requisiti legali relativi alla gestione del consenso. L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale sono in questi casi strettamente necessari e avvengono ai sensi del § 25 par. 2 TDDDG.
Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento il proprio consenso o adattare la selezione degli strumenti cliccando sul seguente link: Impostazioni sulla privacy.
Le informazioni sulle tecnologie utilizzate sulle nostre piattaforme, sulla portata, sullo scopo, sulla durata di conservazione e sulle possibilità di opposizione sono disponibili nelle nostre informazioni sui cookie.
Utilizziamo gli strumenti necessari per l'offerta online sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR per fornire le funzioni di base delle rispettive piattaforme. Ciò comprende, ad esempio, strumenti per l'erogazione di pubblicità e contenuti non personalizzati, per la gestione e l'integrazione di strumenti, per il rilevamento e la prevenzione delle frodi nonché per garantire la sicurezza di questo sito web. In determinati casi, questi strumenti possono anche essere necessari per l'esecuzione di un contratto o per l'adozione di misure precontrattuali; in tal caso, il trattamento avviene ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b GDPR. L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale sono in questi casi strettamente necessari e avvengono ai sensi del § 25 par. 2 TDDDG.
Utilizziamo gli strumenti non necessari, che forniscono funzionalità aggiuntive, sulla base del consenso degli utenti ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR. Ciò comprende, ad esempio, strumenti che servono al riconoscimento degli utenti nonché alla rilevazione statistica e all'analisi del comportamento generale di utilizzo su questo e altri siti web. Con l'aiuto di questi strumenti possiamo comprendere le abitudini di utilizzo e adattare e ottimizzare questo sito web. Inoltre, rientrano tra questi, ad esempio, strumenti con l'aiuto dei quali vengono creati profili di utilizzo sulla base del comportamento di utilizzo nonché delle pubblicità e dei contenuti visualizzati o cliccati dagli utenti. Ciò consente la classificazione in categorie pubblicitarie, l'erogazione di pubblicità e contenuti personalizzati su questo e altri siti web nonché il ricontatto pubblicitario su altri siti web (retargeting). L'accesso e la memorizzazione di informazioni sul dispositivo terminale avvengono ai sensi del § 25 par. 1 TDDDG.
Qualora avvenga un trasferimento di dati personali verso paesi al di fuori dello SEE, si rimanda, anche in relazione ai rischi eventualmente connessi, alla sezione 8 ("Trasferimento di dati verso paesi terzi").
1. Finalità del trattamento nella CMP con consenso
Le seguenti finalità di trattamento possono essere perseguite dai fornitori in questa CMP solo con il consenso:
Oltre alle finalità di trattamento indicate, nell'ambito di questa CMP possono essere utilizzate solo con consenso le seguenti funzioni speciali:
2. Finalità del trattamento nella CMP anche senza consenso
Le seguenti finalità di trattamento possono essere perseguite dai fornitori in questa CMP anche sulla base del legittimo interesse:
Le seguenti finalità di trattamento speciali possono essere sempre perseguite in questa CMP senza consenso:
3. Funzioni aggiuntive nella CMP
In presenza di una valida base giuridica, in questa CMP possono essere utilizzate le seguenti funzioni:
5. Fornitori utilizzati, dati trattati e durata di conservazione
Gli utenti possono consultare gli indirizzi dei fornitori degli strumenti utilizzati, le finalità concretamente perseguite e le funzioni utilizzate, i dati trattati e la durata di conservazione delle informazioni memorizzate sul dispositivo terminale nelle corrispondenti sottopagine di questa CMP di Usercentrics, in particolare tramite il link indicato nella sezione seguente di questa informativa sulla privacy.
6. Accesso alla CMP nonché revoche e opposizioni
Gli utenti possono modificare in qualsiasi momento la selezione degli strumenti che possono essere utilizzati su questo sito web. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, il consenso per determinati strumenti. Inoltre, possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati sulla base del legittimo interesse.
L'attuazione delle revoche e delle opposizioni degli utenti avviene tramite il seguente link: Impostazioni sulla privacy.
Le informazioni sui fornitori degli strumenti utilizzati, sulle finalità concretamente perseguite e sulle funzioni utilizzate, sui dati trattati nonché sulla durata di conservazione sul dispositivo terminale sono disponibili nelle corrispondenti sottopagine di questa CMP tramite il link presente sul sito web nel footer o nella sezione 3.6 ("Accesso alla CMP, revoche e opposizioni").
Gli utenti hanno la possibilità di gestire in qualsiasi momento gli strumenti utilizzati sulle piattaforme. Gli utenti possono revocare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, il consenso per determinati strumenti. Inoltre, possono opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati sulla base del legittimo interesse.
L'attuazione del diritto di revoca e opposizione degli utenti avviene nelle Impostazioni sulla privacy.
L'analisi web (detta anche "misurazione della portata") serve a valutare i flussi di visitatori della nostra offerta online e può comprendere comportamenti, interessi o informazioni demografiche dei visitatori, come ad esempio età o sesso, sotto forma di valori pseudonimizzati. Con l'aiuto dell'analisi della portata possiamo ad esempio riconoscere in quale momento la nostra offerta online o le sue funzioni o contenuti vengono utilizzati più frequentemente oppure invitare al riutilizzo. Allo stesso modo ci è possibile comprendere quali aree necessitano di ottimizzazione.
Oltre all'analisi web, possiamo anche impiegare procedure di test per provare e ottimizzare, ad esempio, diverse versioni della nostra offerta online o di sue componenti.
Salvo diversa indicazione di seguito, per tali finalità possono essere creati profili, cioè dati riuniti in un processo di utilizzo, e possono essere memorizzate informazioni in un browser o su un dispositivo terminale per poi essere lette. Tra le informazioni raccolte rientrano in particolare i siti web visitati e gli elementi lì utilizzati, nonché informazioni tecniche, come il browser utilizzato, il sistema informatico impiegato e indicazioni sui tempi di utilizzo. Qualora gli utenti abbiano acconsentito nei nostri confronti o nei confronti dei fornitori dei servizi da noi utilizzati alla raccolta dei loro dati di localizzazione, è possibile anche il trattamento dei dati di localizzazione.
Inoltre vengono memorizzati gli indirizzi IP degli utenti. Tuttavia, per proteggere gli utenti utilizziamo una procedura di IP masking (ossia pseudonimizzazione mediante abbreviazione dell'indirizzo IP). In generale, nell'ambito di analisi web, test A/B e ottimizzazione non vengono memorizzati dati chiari degli utenti (come ad es. indirizzi e-mail o nomi), bensì pseudonimi. Ciò significa che non conosciamo l'identità effettiva degli utenti, ma soltanto le indicazioni memorizzate nei loro profili ai fini delle rispettive procedure.
Trattiamo i seguenti dati personali:
Utilizziamo i dati personali sulla base dei nostri legittimi interessi (ossia interesse a prestazioni efficienti, economiche e orientate ai destinatari) ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. f GDPR.
Gestiamo pagine aziendali sui social network per comunicare, tra l'altro, con clienti e interessati, rappresentare Sporteurope.TV come marchio e informare sui prodotti di Sporteurope.TV.
Facciamo presente che i dati degli utenti possono essere trattati al di fuori dell'Unione europea. Ciò può comportare rischi per gli utenti, poiché, ad esempio, potrebbe essere più difficile far valere i loro diritti.
Per una rappresentazione dettagliata delle rispettive forme di trattamento e delle possibilità di opposizione (opt-out), rimandiamo alle informative sulla privacy e alle indicazioni dei gestori dei rispettivi social network.
Anche in caso di richieste di accesso ai dati e di esercizio dei diritti degli interessati, facciamo presente che questi possono essere fatti valere in modo più efficace presso i fornitori. Solo questi ultimi hanno infatti accesso ai dati degli utenti e possono adottare direttamente le misure corrispondenti e fornire informazioni. Qualora gli utenti necessitino comunque di assistenza, possono rivolgersi a noi.
Di seguito gli utenti trovano un elenco di informazioni sui social network sui quali DOSB gestisce pagine aziendali:
Siamo congiuntamente responsabili con Meta Platforms Ireland Limited per la raccolta (ma non per l'ulteriore trattamento) dei dati dei visitatori della nostra pagina Facebook (cosiddetta "fanpage").
Tra questi dati rientrano informazioni sui tipi di contenuti che gli utenti visualizzano o con cui interagiscono, o sulle azioni da loro compiute (vedi alla voce "Cose che tu e altri fate e fornite" nell'informativa sui dati di Facebook: https://it-it.facebook.com/privacy/policy/), nonché informazioni sui dispositivi utilizzati dagli utenti (ad es. indirizzi IP, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni della lingua, dati dei cookie; vedi alla voce "Informazioni sul dispositivo" nell'informativa sui dati di Facebook: https://it-it.facebook.com/privacy/policy/). Come spiegato nell'informativa sui dati di Facebook alla voce "Come utilizziamo queste informazioni?", Facebook raccoglie e utilizza informazioni anche per fornire ai gestori delle pagine servizi di analisi, i cosiddetti "Page Insights", affinché ricevano indicazioni su come le persone interagiscono con le loro pagine e con i contenuti ad esse associati.
Abbiamo stipulato con Facebook un accordo speciale ("Informazioni sui Page Insights", https://it-it.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), nel quale si disciplina in particolare quali misure di sicurezza Facebook deve rispettare e nel quale Facebook si dichiara disposto ad adempiere ai diritti degli interessati (ossia gli utenti possono ad es. rivolgere direttamente a Facebook richieste di accesso o di cancellazione). I diritti degli utenti (in particolare accesso, cancellazione, opposizione e reclamo presso l'autorità di controllo competente) non sono limitati dagli accordi con Facebook. Ulteriori indicazioni si trovano nelle "Informazioni sui Page Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). La contitolarità si limita alla raccolta da parte di e alla trasmissione dei dati a Meta Platforms Ireland Limited, una società con sede nell'UE. L'ulteriore trattamento dei dati è di esclusiva responsabilità di Meta Platforms Ireland Limited, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati alla società madre Meta Platforms, Inc. negli Stati Uniti.
Siamo congiuntamente responsabili con LinkedIn Ireland Unlimited Company per la raccolta (ma non per l'ulteriore trattamento) dei dati dei visitatori, creati ai fini della generazione dei "Page Insights" (statistiche) dei nostri profili LinkedIn.
Tra questi dati rientrano informazioni sui tipi di contenuti che gli utenti visualizzano o con cui interagiscono, o sulle azioni da loro compiute, nonché informazioni sui dispositivi utilizzati dagli utenti (ad es. indirizzi IP, sistema operativo, tipo di browser, impostazioni della lingua, dati dei cookie) e indicazioni tratte dal profilo degli utenti, come funzione professionale, paese, settore, livello gerarchico, dimensione dell'azienda e stato occupazionale. Le informazioni sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati degli utenti da parte di LinkedIn possono essere consultate nell'informativa sulla privacy di LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Abbiamo stipulato con LinkedIn Ireland un accordo speciale ("Page Insights Joint Controller Addendum (the 'Addendum')", https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum), nel quale si disciplina in particolare quali misure di sicurezza LinkedIn deve rispettare e nel quale LinkedIn si dichiara disposto ad adempiere ai diritti degli interessati (ossia gli utenti possono ad es. rivolgere direttamente a LinkedIn richieste di accesso o di cancellazione). I diritti degli utenti (in particolare accesso, cancellazione, opposizione e reclamo presso l'autorità di controllo competente) non sono limitati dagli accordi con LinkedIn. La contitolarità si limita alla raccolta dei dati da parte di e alla trasmissione alla Ireland Unlimited Company, una società con sede nell'UE. L'ulteriore trattamento dei dati è di esclusiva responsabilità della Ireland Unlimited Company, in particolare per quanto riguarda il trasferimento dei dati alla società madre LinkedIn Corporation negli Stati Uniti.
Social network che consente la condivisione di foto e video, il commento e la preferenza di contributi, l'invio di messaggi, l'abbonamento a profili e pagine
Social network e piattaforma video
Social network
Nell'ambito della gestione delle nostre presenze online sui social network, è possibile che accediamo a informazioni come statistiche sull'utilizzo delle nostre presenze online, messe a disposizione dal gestore del social network. Tali statistiche sono aggregate e possono contenere in particolare le seguenti informazioni:
Queste informazioni possono anche fornire indicazioni sugli interessi degli utenti e su quali contenuti e temi siano particolarmente rilevanti per loro. Queste informazioni possono anche essere utilizzate per adattare il design e le nostre attività e contenuti sulle presenze online e ottimizzarli per il nostro pubblico. La raccolta e l'utilizzo di queste statistiche sono soggetti a controllo congiunto con il gestore del rispettivo social network.
Ulteriori informazioni sul controllo congiunto, sul tipo e sulla portata di queste statistiche e su come gli utenti possono contattare il social network sono disponibili qui:
Facebook e Instagram
La base giuridica di questo trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. b GDPR, per restare in contatto con i nostri clienti e informarli nonché per l'esecuzione di misure precontrattuali con gli interessati, e l'art. 6 par. 1 frase 1 lett. f GDPR sulla base del nostro legittimo interesse a un'informazione e comunicazione efficaci con gli utenti.
Non abbiamo alcuna influenza sui dati che il social network tratta sotto la propria responsabilità in conformità alle condizioni d'uso. Desideriamo tuttavia far presente che, visitando la presenza online, vengono trasmessi al gestore del social network dati sul comportamento di utilizzo. Il gestore del social network può trattare tali informazioni per creare statistiche più dettagliate e per proprie finalità di ricerca di mercato e pubblicità, sulle quali non abbiamo alcun controllo. A tal fine vengono memorizzati cookie e altri identificatori sui computer delle persone interessate. Sulla base di questi profili di utilizzo vengono poi mostrati annunci pubblicitari all'interno del social network, ma anche su siti web di terzi. Ulteriori informazioni sono disponibili nella rispettiva informativa sulla privacy collegata.
Se riceviamo dati personali nel contesto della gestione della presenza online del social network, agli utenti spettano i diritti indicati nella presente informativa sulla privacy. Se gli utenti desiderano far valere i propri diritti nei confronti del gestore del social network, possono rivolgersi direttamente al gestore. Il gestore conosce i dettagli del funzionamento tecnico della piattaforma e del relativo trattamento dei dati nonché le finalità concrete del trattamento e può adottare su richiesta le misure corrispondenti se gli utenti esercitano i loro diritti. Saremo lieti di assistere gli utenti nell'esercizio dei loro diritti, per quanto possibile, e inoltreremo le loro richieste al gestore del social network.
Sul sito web www.sporteurope.tv/it/ vengono utilizzati elementi dei social media (ad es. Facebook, Twitter, Instagram).
Di norma gli utenti possono riconoscere gli elementi dei social media dai rispettivi loghi dei social media. Per garantire la protezione dei dati sul nostro sito web, utilizziamo tali elementi solo insieme alla cosiddetta soluzione "Shariff". Questa applicazione impedisce che gli elementi dei social media integrati in questo sito web trasmettano i dati personali degli utenti al rispettivo fornitore già al primo accesso alla pagina.
Solo quando gli utenti attivano il relativo elemento dei social media cliccando sul pulsante corrispondente viene stabilita una connessione diretta al server del fornitore (consenso). Non appena gli utenti attivano l'elemento dei social media, il rispettivo fornitore riceve l'informazione che essi hanno visitato questo sito web con il loro indirizzo IP. Se gli utenti sono contemporaneamente collegati al loro rispettivo account social media (ad es. Facebook), il rispettivo fornitore può associare la visita di questo sito web al loro account utente.
L'attivazione del plugin costituisce un consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR e del § 25 par. 1 TDDDG. Gli utenti possono revocare tale consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. L'utilizzo del servizio avviene per ottenere i consensi prescritti dalla legge per l'impiego di determinate tecnologie. La base giuridica per questo è l'art. 6 par. 1 lett. c GDPR.
I dati degli utenti sono generalmente trattati da DOSB. In determinati casi, i dati degli utenti vengono comunicati a terzi e trattati da questi ultimi. I dati possono essere comunicati a terzi nei seguenti casi:
I seguenti prestatori di servizi possono effettuare una parte del trattamento dei dati, oltre a quelli menzionati nella presente informativa sulla privacy. Ciò comprende in particolare centri di calcolo, fornitori di servizi IT, agenzie, nonché consulenti e revisori. In tali casi, i prestatori di servizi sono vincolati alle istruzioni e ricevono i dati solo nella misura e per il periodo necessari alla prestazione del servizio. I prestatori di servizi dispongono di adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i diritti degli interessati e sono regolarmente controllati da DOSB.
La presente informativa sulla privacy è rivolta agli utenti dello Spazio economico europeo ed esplicitamente della Germania, motivo per cui le informazioni sopra riportate, comprese le basi giuridiche e i diritti degli interessati, sono conformi ai requisiti del GDPR, del BDSG, del TDDDG e di altre leggi dell'UE e della Germania.
Per gli utenti al di fuori dell'Unione europea, in base al diritto loro applicabile, possono essere rilevanti altre basi giuridiche e altri diritti degli interessati. Ove necessario, tuttavia, otteniamo sempre il consenso degli utenti al trattamento dei loro dati. Per l'esercizio dei diritti degli utenti si applicano, a seconda del diritto loro applicabile, determinate condizioni ed eccezioni. A seconda della situazione giuridica, possiamo o dobbiamo quindi respingere determinate richieste.
In quanto società con sede in Germania, durante l'accesso a questo sito web i dati degli utenti finali vengono trasferiti nello Spazio economico europeo, inclusa la Germania. Se trasferiamo dati in altri paesi, ciò avviene solo se per tali paesi esiste un livello adeguato di protezione dei dati, sono state adottate misure di sicurezza o sussistono eccezioni. Nell'ambito della presente informativa sulla privacy viene indicato in quali paesi trasferiamo i dati e in che misura esistono decisioni di adeguatezza, ad esempio per i trasferimenti negli Stati Uniti (come l'EU-US, UK-US o Swiss-US Data Privacy Framework). Gli utenti possono in qualsiasi momento ricevere informazioni sui destinatari dei loro dati e sulle misure adottate per garantire un livello adeguato di protezione dei dati. Per esercitare i loro diritti, gli utenti possono rivolgersi a noi in qualsiasi momento utilizzando i dati di contatto indicati nella sezione 1.
Se la presente informativa sulla privacy non contiene uno specifico periodo di conservazione per determinati trattamenti di dati, trattiamo o conserviamo i dati personali solo finché viene meno la finalità del relativo trattamento. Se gli interessati richiedono legittimamente la cancellazione dei relativi dati personali o revocano il consenso precedentemente prestato al trattamento dei relativi dati personali, cancelleremo tali dati, a meno che non sussistano altri motivi legalmente ammessi per la conservazione dei relativi dati personali. Tali motivi legalmente ammessi possono essere in particolare termini di conservazione previsti dalla normativa fiscale o commerciale. Se sussistono tali motivi, i relativi dati personali verranno cancellati non appena tali motivi non sussisteranno più.
Nella misura in cui trattiamo dati personali in qualità di titolare del trattamento, agli utenti in quanto interessati spettano i seguenti diritti, se sono soddisfatte le relative condizioni di legge:
Diritto di revocare il consenso (art. 7 par. 3 GDPR):
Ulteriori informazioni sulla revoca sono disponibili nella sezione 12.2.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR):
Ulteriori informazioni sull'opposizione sono disponibili per gli interessati al punto 12.2.
Diritto di accesso dell'interessato (art. 15 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di richiedere una copia dei dati personali che conserviamo su di loro.
Diritto di rettifica (art. 16 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di rettificare i propri dati personali se ritengono che le informazioni da noi conservate siano inesatte.
Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di richiedere da noi la cancellazione dei propri dati personali se ritengono che non siamo autorizzati a conservarli.
Diritto di limitazione (art. 18 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali.
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di ottenere i propri dati personali che abbiamo conservato su di loro e di trasferirli a un altro titolare del trattamento.
Diritto di revocare il consenso (art. 7 par. 3 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei loro dati personali (nella misura in cui tale trattamento si basi su un consenso precedentemente ottenuto). Ciò comporta che non proseguiremo più, con effetto per il futuro, il trattamento dei dati basato su tale consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base del consenso fino alla revoca. Se l'interessato desidera esercitare il proprio diritto di revoca, è sufficiente una comunicazione informale ai dati di contatto sopra indicati nella sezione 1.
Diritto di opposizione (art. 21 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati per motivi derivanti dalla loro situazione particolare, qualora trattiamo i dati degli interessati sulla base di legittimi interessi. Se si tratta di un'opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto, l'interessato dispone di un diritto generale di opposizione che sarà attuato da noi anche senza l'indicazione di motivi. Se l'interessato desidera esercitare il proprio diritto di opposizione, è sufficiente una comunicazione informale ai dati di contatto sopra indicati nella sezione 1.
Diritto di proporre reclamo (art. 77 GDPR):
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo a qualsiasi autorità di controllo in materia di protezione dei dati all'interno dell'UE, ad esempio a un'autorità di controllo dello Stato membro della loro residenza, del loro luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione. L'autorità di controllo competente per DOSB New Media GmbH è:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18, 91522 Ansbach, Germania
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Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente informativa sulla privacy con effetto per il futuro.
Ultimo aggiornamento: 09.04.2026