AVVISO SUI COOKIE

I seguenti avvisi sui cookie si applicano all'offerta online disponibile su sporteurope.tv („offerta online“). Questa offerta online utilizza cookie e tecnologie simili (di seguito indicate complessivamente come „cookie“).
Partecipiamo al „IAB Europe Transparency & Consent Framework“ e ci atteniamo alle sue specifiche e linee guida. Utilizziamo, in relazione ai nostri processi basati sui cookie, la piattaforma di gestione del consenso (CMP) con il numero di identificazione 5.
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati durante la visita a un sito web e archiviati nel browser del dispositivo dell'utente. Quando il sito web viene visitato nuovamente, il browser invia il contenuto dei cookie e consente così il riconoscimento del dispositivo dell'utente. Alcuni cookie vengono eliminati automaticamente al termine della sessione del browser (cosiddetti cookie di sessione), altri vengono archiviati nel browser del dispositivo dell'utente per un periodo di tempo prestabilito o in modo permanente e si eliminano automaticamente dopo (cosiddetti cookie temporanei o permanenti).
I cookie in genere non memorizzano dati che possano identificarla come persona (ad esempio nomi, indirizzi e-mail o indirizzi IP). I cookie contengono di solito un codice (cosìdetto identificatore) nonché informazioni sulla durata di conservazione e, se del caso, anche determinate caratteristiche tecniche (ad esempio funzioni di sicurezza).
Certi cookie sono necessari per fornire in modo sicuro il nostro offre online. Informazioni sui cookie essenziali si possono trovare qui:
Ad eccezione dei cookie essenziali, utilizziamo i cookie solo con il tuo consenso. Puoi concederlo attraverso la nostra piattaforma di gestione del consenso (CMP) e revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro, modificando le impostazioni salvate. I cookie già salvati puoi eliminarli in qualsiasi momento nel tuo browser. Si prega di notare che questo servizio online potrebbe non funzionare o funzionare solo in modo limitato senza l'uso dei cookie.
Per informazioni e suggerimenti sull'argomento dei cookie, noi o il nostro responsabile della protezione dei dati siamo a vostra disposizione all'indirizzo e-mail [email protected]. Se desiderate contattarci, potete raggiungerci nel modo seguente:
DOSB New Media GmbH
Radlkoferstraße 2
81373 Monaco di Baviera