CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

L'offerta fornisce all'utente un lettore multimediale per accedere a contenuti audiovisivi, nonché notizie e dati su diverse discipline sportive. I contenuti a pagamento e soggetti a registrazione possono essere utilizzati dall'utente solo finché rimane registrato (cfr. sezione II).
L'offerta è disponibile, oltre che sul sito web https://sporteurope.tv, anche per diversi sistemi operativi mobili e Smart TV, e viene distribuita attraverso diverse piattaforme di app a seconda del sistema operativo o del dispositivo. La loro installazione e utilizzo richiedono un account valido sulla piattaforma di app corrispondente (ad esempio Apple-Account) e un dispositivo adeguato (ad esempio smartphone). Per l'installazione di eventuali player o app necessari e per l'accesso a contenuti audiovisivi, è inoltre richiesta una connessione internet tramite WLAN o rete mobile (ad esempio LTE) sul dispositivo, per la cui utilizzazione potreb
L'utente può registrarsi sul sito web https://sporteurope.tv o nell'app dell'offerta. L'utente può gestire il proprio account e modificare i dati anagrafici come l'indirizzo e-mail e la password, nonché il consenso all'invio di pubblicità, nella sezione "Il mio profilo" del sito web.
Gli utenti che desiderano inserire autonomamente un flusso live o altri contenuti (di seguito anche "contenuti di terze parti") sulla piattaforma possono creare un profilo ufficiale come associazione/squadra, evento/competizione, atleta professionista, lega/squadra o associazione per i contenuti (di seguito denominati "fornitori di contenuti di terze parti"). Se un profilo è già stato creato e gestito dall'associazione in anni precedenti, i fornitori di contenuti di terze parti possono richiedere l'accesso verificato fornendo un
L'utente può concludere un contratto di abbonamento a pagamento (di seguito "abbonamento" o "contratto di utilizzo") che lo autorizza a visualizzare contenuti a pagamento durante la durata del contratto. Con tale abbonamento, il fornitore concede all'utente solo il diritto di utilizzare i contenuti inclusi nell'abbonamento per un periodo di tempo determinato (ad esempio, accesso temporaneo a streaming live). L'utente non acquista un diritto di utilizzo illimitato nel tempo dei contenuti. Inoltre, l'utente non ha diritto a un contenuto specifico, a meno che il fornitore non gli abbia esplicitamente promesso un contenuto specifico.
Con l'invio del modulo di registrazione compilato, l'utente dichiara di accettare l'offerta di concludere un abbonamento a pagamento per l'utilizzo dell'offerta
Al termine di un abbonamento a pagamento, all'utente spetta il seguente diritto di recesso:
Ha il diritto di recedere dal contratto entro quattordici giorni senza dover fornire alcuna motivazione.
Il termine di recesso è di quattordici giorni a partire dalla data di conclusione del contratto.
Per esercitare il diritto di recesso, deve informarci (DOSB New Media GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, E-Mail: [email protected]) mediante una dichiarazione esplicita (ad esempio una lettera inviata per posta o una dichiarazione digitale) della sua decisione di recedere dal contratto. Può utilizzare il modulo di recesso tipo riportato di seguito, che non è obbligatorio. In alternativa, può utilizzare
Il contratto di utilizzo per l'abbonamento tra il fornitore e l'utente e/o l'utente e l'editore viene concluso per la durata del periodo indicato nella rispettiva descrizione del servizio (di seguito "durata minima"). Se nella descrizione del servizio non è stabilito diversamente, l'abbonamento si rinnova automaticamente per la durata minima originale se non viene cancellato entro 24 ore prima dell'inizio del periodo di rinnovo. L'utente può cancellare il contratto di utilizzo sul sito web https://sporteurope.tv rispettando il termine precedente. Tuttavia, dopo la cancellazione dell'abbonamento, all'utente saranno disponibili solo le funzioni che non richiedono la registrazione.
La cancellazione dell'abbonamento, l'annullamento della registrazione e/o la cancellazione dell'account non influiscono sul diritto del fornitore o del fornitore di contenuti di terze parti a ricevere il pagamento per un abbonamento già attivato dall'utente
I contenuti che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'accordo di stato sui media per i giovani (JMStV), possono essere resi accessibili solo agli adulti (di seguito "offerte per adulti"), vengono offerti dal fornitore solo a persone over 18 anni (gruppo di utenti chiuso).
Il fornitore concede l'accesso alle offerte per adulti solo a persone fisiche la cui maggiore età sia stata verificata. La verifica della maggiore età avviene mediante la registrazione dell'utente attraverso un sistema di verifica dell'età (di seguito "AVS"). Una tale registrazione è riservata solo a persone fisiche.
L'utente è tenuto a non aiutare le persone under 18 anni ad accedere alle offerte per adulti, in particolare a garantire l'accesso alle offerte per adulti in modo da proteggerlo
I contenuti disponibili sono protetti da legge, in particolare da diritti d'autore e diritti di esecuzione. Il fornitore è tenuto a collaborare con gli artisti e gli altri titolari di diritti per combattere la riproduzione non autorizzata (pirateria).
La condivisione non autorizzata di contenuti, ad esempio attraverso una rete peer-to-peer o un filehoster, nonché la riproduzione, la messa a disposizione, il caricamento, il download o la distribuzione di contenuti e/o il supporto a tali azioni sono espressamente vietati e possono comportare la risoluzione immediata del rapporto di utilizzo nonché l'esercizio di ulteriori pretese.