CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO

Offerta di contenuti audiovisivi

L'offerta fornisce all'utente un lettore multimediale per accedere a contenuti audiovisivi, nonché notizie e dati su diverse discipline sportive. I contenuti a pagamento e soggetti a registrazione possono essere utilizzati dall'utente solo finché rimane registrato (cfr. sezione II).

L'offerta è disponibile, oltre che sul sito web https://sporteurope.tv, anche per diversi sistemi operativi mobili e Smart TV, e viene distribuita attraverso diverse piattaforme di app a seconda del sistema operativo o del dispositivo. La loro installazione e utilizzo richiedono un account valido sulla piattaforma di app corrispondente (ad esempio Apple-Account) e un dispositivo adeguato (ad esempio smartphone). Per l'installazione di eventuali player o app necessari e per l'accesso a contenuti audiovisivi, è inoltre richiesta una connessione internet tramite WLAN o rete mobile (ad esempio LTE) sul dispositivo, per la cui utilizzazione potreb