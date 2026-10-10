 Vai al contenuto

Vorrunde 1, Spieltag 4

JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. VfL Bad Schwartau

JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w

JBLH femminile: Video-Livestream della partita JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld vs. VfL Bad Schwartau. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

PallamanoJBLH weiblichJSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19wVfL Bad Schwartau U19w
JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

Altri video e foto di JSG Fredenbeck/Stade/Harsefeld U19w

Hai troppi dispositivi attivi

Du hast das Gerätelimit erreicht.