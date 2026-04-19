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Bocce
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - DKC / BW Freiburg
KRC Kipfenberg· 19/04/26, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SV Phönix Ettlingen-Karlsruhe
KRC Kipfenberg· 18/04/26, 11:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - SKK Oberlauterbach
KRC Kipfenberg· 22/03/26, 10:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - GH 78 Sandhausen
KRC Kipfenberg· 21/03/26, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - SV Weidenstetten
KRC Kipfenberg· 01/03/26, 10:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SG Wolfach-Oberwolfach
KRC Kipfenberg· 28/02/26, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - KC Schrezheim 2
KRC Kipfenberg· 01/02/26, 10:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - KSV Hölzlebruck
KRC Kipfenberg· 31/01/26, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - KSC Immendingen
KRC Kipfenberg· 18/01/26, 09:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - KSC Önsbach
KRC Kipfenberg· 10/01/26, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - DSKC Frisch Auf Leimen
KRC Kipfenberg· 30/11/25, 10:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SSV Bobingen
KRC Kipfenberg· 29/11/25, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - FC Seeshaupt
KRC Kipfenberg· 09/11/25, 10:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - TSV Denkendorf
KRC Kipfenberg· 08/11/25, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - SG BW / GH Plankstadt
KRC Kipfenberg· 12/10/25, 09:50
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SKV Waldkirch
KRC Kipfenberg· 11/10/25, 12:20
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SF Friedrichshafen
KRC Kipfenberg· 27/09/25, 12:20
2. Bundesliga Süd 120 Frauen: KRC Kipfenberg - KC Schwabsberg 1953
KRC Kipfenberg· 21/09/25, 09:50
KRC Kipfenberg· 04/04/25, 13:20
KRC Kipfenberg· 22/03/25, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg - SG Ettlingen
KRC Kipfenberg· 02/11/24, 13:20
2. Bundesliga Süd 120 Männer: KRC Kipfenberg – SG Wolfach-Oberwolfach
KRC Kipfenberg· 23/03/24, 13:25