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ProA Quarti di finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Partita 4

Kreisbau Kirchheim Knights
Kreisbau Kirchheim Knights

Video-Livestream della partita di basket Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen dalla BARMER 2. Basketball Bundesliga il 14/05/2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @bg-goettingen @kreisbau-kirchheim-knights

PallacanestroKreisbau Kirchheim KnightsBG GöttingenBARMER 2. Basketball Bundesliga
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