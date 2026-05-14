ProA Quarti di finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. BG Göttingen - Partita 4

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Basketball
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Bayer Giants Leverkusen
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. HAKRO Merlins Crailsheim
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA Finale: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Phoenix Hagen - Spiel 1
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Eisbären Bremerhaven
Kreisbau Kirchheim Knights·
Basketball
ProA: Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. JobStairs GIESSEN 46ers
Kreisbau Kirchheim Knights·