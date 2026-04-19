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KSC Immendingen 1962 e.V.

KSC Immendingen 1962 e.V.

@ksc-immendingen

Kegelsportclub seit 1962
Heimbahn: Gasthof Hauser Hattingen
Mannschaften: 3 Männermannschaften + 2 Damenmannschaften

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