Calcio a
Highlights FC Liria Futsal vs. HOT 05 Futsal - 1:4 Futsal Bundesliga Playoffs
FC Liria Berlin·
@liriaberlin
FC Liria Berlin
Futsal Bundesliga
https://fcliria.berlin/
Calcio a
Highlights FC Liria Futsal vs. HOT 05 Futsal - 1:4 Futsal Bundesliga Playoffs
FC Liria Berlin·
Calcio a
1. Halbfinale FC Liria Futsal vs. HOT 05 Futsal - Futsal Bundesliga Playoffs
FC Liria Berlin·
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FC Liria Futsal vs. Jahn Regensburg Futsal - Futsal Bundesliga 1.Viertelfinale
FC Liria Berlin·
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13. Spieltag: FC Liria Futsal vs. MCH Futsal Club Bielefeld - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
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Highlights: YB Balkan Pfarrkirchen vs. FC Liria Berlin - Futsal Bundesliga 5:5
FC Liria Berlin·
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Die Highlights: FC Liria Futsal vs. SC Preußen Münster 7:3 – Futsal-Bundesliga
FC Liria Berlin·
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Highlights 3. Spieltag: FC Liria Berlin vs. YB Balkan Pfarrkirchen Futsal Bl.
FC Liria Berlin·
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Highlights 1. Spieltag: FC Liria Berlin vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
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Viertelfinale 1: FC Liria Futsal vs. TSV Weilimdorf Futsal - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
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4. Spieltag: FC Liria Futsal vs. MCH Futsal Club Bielefeld - Futsal Bundesliga
FC Liria Berlin·
Calcio a
3. Spieltag: FC Liria Futsal vs. Fortuna Düsseldorf Futsal – Futsal-Bundesliga
FC Liria Berlin·