Pallacanestro
ProB Playoffs: LOK Bernau vs. OrangeAcademy - Partita 2
LOK BERNAU·
@lok-bernau
LOK Bernau ist ein Basketballverein aus Bernau bei Berlin und spielt in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB Nord. Mit über 800 Mitgliedern, darunter 35 Teams, stehen wir für Leidenschaft, Teamgeist und eine starke Basketball-Community! 🏀💛🖤
Pallacanestro
ProB Nord: Baskets Juniors TSG Westerstede vs. LOK BERNAU
Baskets Juniors TSG Westerstede·
Pallacanestro
ProB Playoffs: LOK BERNAU vs. Bayer Giants Leverkusen - Halbfinale - Spiel 2
LOK BERNAU·
Pallacanestro
ProB Playoffs: LOK BERNAU vs. Gartenzaun24 Baskets Paderborn - Viertelfinale
LOK BERNAU·
Pallacanestro
ProB Playoffs: LOK BERNAU vs. RheinStars Köln - Achtelfinale Playoffs - Spiel 2
LOK BERNAU·
Pallacanestro
LOK BERNAU vs BAYER GIANTS LEVERKUSEN |Barmer 2. Basketball Bundesliga ProB Nord
LOK BERNAU·