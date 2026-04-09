Livestream premium Pay per View 5,90 € TSV Burgdorf 26/ 59,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/ 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua NHV Concordia Delitzsch vs. TSV Burgdorf II NHV Concordia Delitzsch Uomini 25/11/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita NHV Concordia Delitzsch vs. TSV Burgdorf II della 3. Liga Handball Männer del 25/11/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostPallamano3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch UominiTSV Burgdorf II UominiNHV Concordia Delitzsch Uomini è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.