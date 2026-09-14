Livestream premium Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/ 69,90 € HSG Varel 26/ 69,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 79,90 € Continua OHV Aurich vs. HSG Varel OHV Aurich Männer 21/02/27, 15:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui . Handball-Liga Uomini: Video-Livestream della partita OHV Aurich vs. HSG Varel. @3-handball-liga @handball-net #handballnetPallamano3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerHSG Varel MännerOHV Aurich Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.