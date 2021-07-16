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Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklinghausen vs. TV Aldekerk 07
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. HSG Bad Wildungen Vipers
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklinghausen vs. SC Markranstädt
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. Thüringer HC II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. TSG 1893 Leihgestern
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1. Herren | Oberliga | PSV Recklinghausen - TuS Westfalia Hombruch
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklingshausen vs. HSG Blomberg-Lippe II
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. TB Wülfrath
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