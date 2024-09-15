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Ravensburg Towerstars vs. Schwenninger Wild Wings

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Ravensburg Towerstars
Ravensburg Towerstars

11/09/26, 17:30 UPCOMING : Live in 29d • 10h • 7m • 4s

Video-Livestream dell'amichevole tra Ravensburg Towerstars e Schwenninger Wild Wings dell'11/09/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars

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