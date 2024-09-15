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DEL2 Testspiel: Ravensburg Towerstars vs. ECDC Indians Memmingen

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21/08/26, 16:30 UPCOMING : Live in 8d • 8h • 15m • 22s

Video-Livestream dell'amichevole tra Ravensburg Towerstars e ECDC Indians Memmingen il 21/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars @ecdc-memmingen-indians

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