21/08/26, 17:00 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 13s
Video-Livestream dell'amichevole Bietigheim Steelers vs. Düsseldorfer EG il 21/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @bietigheim-steelers @duesseldorfer-eg
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