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DEL2 Testspiel: Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies

Starbulls Rosenheim è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Starbulls Rosenheim
Starbulls Rosenheim

21/08/26, 17:00 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 39s

Video-Livestream dell'amichevole Starbulls Rosenheim vs. EC Kassel Huskies il 21/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @starbulls-rosenheim @ec-kassel-huskies

Hockey su ghiaccio Deutsche Eishockey Liga 2 EC Kassel Huskies icehockey
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15/08/26, 09:45

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21/08/26, 12:30

Eishockey
IN ARRIVO
15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies
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15.08.2026 | 18:30 | Women | Eis Arena 1 | BJA Budapest vs Graz99ers Huskies

15/08/26, 16:30

Eishockey
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21/08/26, 17:00

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IN ARRIVO
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16.08.2026 | 09:00 | Women | Eis Arena 1 | Kanada 2 vs Graz99ers Huskies

16/08/26, 07:00

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21/08/26, 16:30

Eishockey
IN ARRIVO
16.08.2026 | 15:45 | Women | Eis Arena 1 | Lakers Kärnten vs Graz99ers Huskies
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