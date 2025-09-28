22/08/26, 15:30 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 27s
Video-Livestream dell'amichevole Düsseldorfer EG vs. Herner EV il 22/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg @herner-ev
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