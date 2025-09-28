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DEL2 Testspiel: Düsseldorfer EG vs. Herner EV

Düsseldorfer EG è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Düsseldorfer EG
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22/08/26, 15:30 UPCOMING : Live in 9d • 6h • 28m • 27s

Video-Livestream dell'amichevole Düsseldorfer EG vs. Herner EV il 22/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @duesseldorfer-eg @herner-ev

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