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2. Bundesliga Ost Männer 17.Spieltag: SG Mehltheuer - SKV 9Pins Stollberg
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2. Bundesliga Ost Männer 17.Spieltag: SG Mehltheuer - SKV 9Pins Stollberg
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2. Bundesliga Ost Männer 15.Spieltag: SG Mehltheuer - RW Zerbst II
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2. Bundesliga Ost Männer 10.Spieltag: SG Mehltheuer - KV Wolfsburg
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KVS-Pokal Männer Achtelfinale: SG Grün-Weiß Mehltheuer II - KSC Stahl Rietschen
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2. Bundesliga Ost Männer 12.Spieltag: SG Mehltheuer - Blau-Weiß Loburg
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2. Bundesliga Ost Männer 9.Spieltag: SG Mehltheuer - MSV Bautzen 04
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2. Bundesliga Ost Männer 7.Spieltag: SG Mehltheuer - SV Geiseltal Mücheln
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2. Bundesliga Ost Männer 2.Spieltag: SG Mehltheuer - SKC Kleeblatt Berlin
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