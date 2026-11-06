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Spieltag 10
Spieltag 10
Handball
Heinrich Horn Turnier 2026 - Spiel 13 - SG 09 Kirchhof - Dolphins Rostocker HC
SG 09 Kirchhof Frauen·
Handball
Heinrich Horn Turnier 2025 – Spiel 18 – SV Werder Bremen vs. Bergischer HC
SG 09 Kirchhof Frauen·
Handball
Heinrich Horn Turnier 2025 – Spiel 11 – Handball Emmen vs. Bergischer HC
SG 09 Kirchhof Frauen·
Handball
Heinrich Horn Turnier 2025 – Spiel 20 – Handball Emmen vs. TSG Leihgestern
SG 09 Kirchhof Frauen·
Handball
Heinrich Horn Turnier 2025 – Spiel 8 – Bergischer HC vs. SG 09 Kirchhof
SG 09 Kirchhof Frauen·