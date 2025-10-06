@2-handball-bundesliga-frauen
02/03/26, 11:46
21/02/26, 17:15
16/02/26, 12:48
09/02/26, 14:10
02/02/26, 12:22
26/01/26, 13:28
19/01/26, 13:35
12/01/26, 13:18
05/01/26, 13:28
06/10/25, 14:30
30/05/26, 15:45
23/05/26, 16:15
17/05/26, 13:45
09/05/26, 16:15
02/05/26, 16:15
25/04/26, 16:15
17/04/26, 17:15
04/04/26, 16:15
23/03/26, 11:46
21/03/26, 17:15
23/05/26, 17:15
16/05/26, 16:15
25/04/26, 16:45
20/04/26, 13:12
18/04/26, 16:15
07/04/26, 09:33
05/04/26, 13:45
01/06/26, 11:00
16/05/26, 17:15
09/05/26, 16:45
02/05/26, 17:15
25/04/26, 17:15
04/04/26, 15:45
29/03/26, 13:45
08/06/26, 15:10
06/06/26, 15:45
03/06/26, 17:15
25/05/26, 14:00
09/05/26, 17:15
24/05/26, 13:45
03/05/26, 13:45
19/04/26, 13:45