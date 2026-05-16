Bocce
Sg Wolfach Oberwolfach - Einheit Halberstadt
SG Wolfach-Oberwolfach·
@sg-wolfach-oberwolfach
Bocce
SG Wolfach Oberwolfach - SG Phönix Etllingen Karlsruhe SG 2 - ESV Villingen 2
SG Wolfach-Oberwolfach·
Bocce
Nachholspiel Verbandsliga Südbaden SG Wolfach/Oberwolfach 2- ESV Rottweil
SG Wolfach-Oberwolfach·
Bocce
SG Wolfach Oberwolfach - Gut Holz Sandhausen SG2- SKC Scherzheim Helmlingen
SG Wolfach-Oberwolfach·
Bocce
Pauly DKBC-Pokal Männer 2. Runde: SG Wolfach Oberwolfach - SC Luhe- Wildenau
SG Wolfach-Oberwolfach·