SG Medizin Bad Sulza
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Auf der Vierbahnenanlage "Schwarzer Johannes" gehen nächste Saison zwei Männer- und eine Frauenmannschaft an den Start. Wir haben eine Spielgemeinschaft mit Niedertrebra wo ebenfalls eine Männermannschaft spielen wird.
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