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Staffel Süd - Spieltag 21
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Staffel Süd - Spieltag 21
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. TSV Haunstetten
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach Bottwartal vs. TSV Haunstetten
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach Bottwartal vs. TSG Friesenheim
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach Bottwartal vs. HCD Gröbenzell
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. SG Kappelwindeck/Steinbach
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Schozach-Bottwartal vs. TSG Friesenheim
SG Schozach Bottwartal·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - SG Schozach-Bottwartal vs. Kurpfalz Bären
SG Schozach Bottwartal·