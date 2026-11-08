⛸️✨ 30 anni di Eiscup – Festeggiamo un anniversario speciale!



Benvenuti alla 30ª edizione dell'Eiscup 2026 a Innsbruck! 🎉



Dal 26 al 29 novembre 2026, Innsbruck tornerà a essere un punto d'incontro per pattinatori e pattinatrici provenienti da diversi Paesi. E quest'anno abbiamo un motivo davvero speciale per festeggiare: l'Eiscup si svolge per la 30ª volta!



Da tre decenni, l'Eiscup rappresenta la passione per il pattinaggio artistico, le grandi prestazioni sportive, i momenti indimenticabili e la gioia di unire le persone attraverso lo sport.



Anche in questa edizione speciale, ci aspettano quattro giornate ricche di programmi spettacolari, gare emozionanti, grandi emozioni e momenti meravigliosi sul ghiaccio.



📺 Seguiteci in diretta!

🌐 Maggiori informazioni: www.eislaufen-innsbruck.at



Buona visione a tutti! ⛸️



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