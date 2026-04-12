@sv-poellwitz
Sportkegeln1. Bundesliga 120 wurf Frauen
Bocce
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - KC Schrezheim
SV Pöllwitz· 12/04/26, 09:55
. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Erlangen-Bruck/ Steinach
SV Pöllwitz· 22/03/26, 08:00
1. Bundesliga 120 Frauen/Thüringenliga: SV Pöllwitz - Bautzen/ Ilmtal
SV Pöllwitz· 01/03/26, 08:00
Thüringenliga Frauen: SV Pöllwitz II - KSV Germania 1990 Neustadt
SV Pöllwitz· 08/02/26, 08:20
1. Bundesliga/ Thüringenliga: SV Pöllwitz vs HKSV Lauterbach/ BC Schretzheim
SV Pöllwitz· 01/02/26, 07:58
1. Bundesliga Frauen: SV Pöllwitz - SSV Warmensteinach
SV Pöllwitz· 11/01/26, 08:00
Waldhauer 1. Bundesliga 120: SV Pöllwitz - KV Liedolsheim
SV Pöllwitz· 14/12/25, 11:59
Champions League 1st round: SV Pöllwitz - BBSV Wien
SV Pöllwitz· 22/11/25, 11:50
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 09/11/25, 08:00
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Lok Elsterwerda
SV Pöllwitz· 12/10/25, 10:55
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKV Kriemhild Lorsch
SV Pöllwitz· 28/09/25, 06:55
SV Pöllwitz II - KSC 76 Unterweißbach
SV Pöllwitz· 07/09/25, 08:00
Vorbereitung 120 Wurf: SV Pöllwitz - SG Grün-Weiß Mehltheuer
SV Pöllwitz· 24/08/25, 10:58
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - FSV Erlangen-Bruck
SV Pöllwitz· 13/04/25, 09:55
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SG Plankstadt
SV Pöllwitz· 23/03/25, 11:55
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - ESV Pirmasens
SV Pöllwitz· 09/03/25, 11:55
1. Bundesliga 120 Frauen: SV Pöllwitz - SKC Victoria Bamberg
SV Pöllwitz· 02/02/25, 11:55
Champions League Ninepinbowling: SV Pöllwitz (GER) - KK Kamnik (SLO)
SV Pöllwitz· 25/01/25, 11:50
Sportkegeln Classic
Vorstellung Deutsches Aufgebot Einzel-Weltpokal 2023 Rijeka
DKBC· 11/01/23, 09:34