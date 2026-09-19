Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Teampass 2026/27 - Metzingen 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Thüringer HC vs. TuS Metzingen Thüringer HC Frauen 03/02/27, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Alsco Handball Bundesliga Frauen: video in diretta del match Thüringer HC vs. TuS Metzingen. PallamanoThüringer HC FrauenTuS Metzingen FrauenfrauenThüringer HC Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.